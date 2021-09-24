https://tr.sputniknews.com/20210924/iran-cok-yakinda-nukleer-muzakereye-donecegiz-1049223022.html
İran: Çok yakında nükleer müzakereye döneceğiz
İran: Çok yakında nükleer müzakereye döneceğiz
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'da başlayan nükleer müzakerelere yeniden döneceklerini, ancak ABD yönetiminden olumlu mesajlar... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T18:01+0300
2021-09-24T18:01+0300
2021-09-24T18:01+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD'nin NBC News televizyonuna konuştu. Abdullahiyan, İran’da Haziran ayında yeni yönetimin iş başına gelmesiyle ara verilen nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden başlamak için hazır olduklarını ifade etti. Viyana müzakerelerine tam olarak ne zaman döneceklerine ilişkin bilgi vermeyen Abdullahiyan, “Viyana’da başlayan müzakerelere yeniden dönebiliriz. Ancak Biden yönetimi İran’a yönelik yaptırımlara devam ederek ve yeni yaptırımlar uygulayarak olumlu mesaj vermiyor” ifadelerini kullandı.Washington yönetiminin İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirten Abdullahiyan, “İran’daki yeni yönetime ve halka kendi iradelerini ispatlamak için ABD’nin yaptırımları kaldırması gerekiyor. Bu konuda Washington yönetimi hiçbir adım atmıyor. Aksine yeni yaptırımlar uyguladılar” dedi.'Diplomasi penceresini açık tutacağız'Abdullahiyan, “Çok yakında müzakereye döneceğiz. Diplomasi penceresini her zaman açık tutacağız. Diğer yandan, nükleer anlaşmanın İran’a bir faydası olmadı. Bu konuda önceki hükümetin görüşmelerini de değerlendiriyoruz. Ancak nükleer anlaşma konusunda ciddi olması gereken taraf ABD yönetimidir” diye konuştu.Viyana'daki müzakerelere ara verilmiştiEski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Ocak ayında Joe Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte 6 Nisan’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında 'nükleer anlaşmaya dönüş' görüşmeleri başlatılmıştı. ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı Viyana müzakerelerine İran’da Haziran ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.
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abd, iran, joe biden, viyana, hüseyin emir abdullahiyan, iran nükleer görüşmeleri
İran: Çok yakında nükleer müzakereye döneceğiz
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'da başlayan nükleer müzakerelere yeniden döneceklerini, ancak ABD yönetiminden olumlu mesajlar almadıklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD'nin NBC News televizyonuna konuştu. Abdullahiyan, İran’da Haziran ayında yeni yönetimin iş başına gelmesiyle ara verilen nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden başlamak için hazır olduklarını ifade etti.
Viyana müzakerelerine tam olarak ne zaman döneceklerine ilişkin bilgi vermeyen Abdullahiyan, “Viyana’da başlayan müzakerelere yeniden dönebiliriz. Ancak Biden yönetimi İran’a yönelik yaptırımlara devam ederek ve yeni yaptırımlar uygulayarak olumlu mesaj vermiyor” ifadelerini kullandı.
Washington yönetiminin İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirten Abdullahiyan, “İran’daki yeni yönetime ve halka kendi iradelerini ispatlamak için ABD’nin yaptırımları kaldırması gerekiyor. Bu konuda Washington yönetimi hiçbir adım atmıyor. Aksine yeni yaptırımlar uyguladılar” dedi.
'Diplomasi penceresini açık tutacağız'
Abdullahiyan, “Çok yakında müzakereye döneceğiz. Diplomasi penceresini her zaman açık tutacağız. Diğer yandan, nükleer anlaşmanın İran’a bir faydası olmadı. Bu konuda önceki hükümetin görüşmelerini de değerlendiriyoruz. Ancak nükleer anlaşma konusunda ciddi olması gereken taraf ABD yönetimidir” diye konuştu.
Viyana'daki müzakerelere ara verilmişti
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
Ocak ayında Joe Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte 6 Nisan’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında 'nükleer anlaşmaya dönüş' görüşmeleri başlatılmıştı.
ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı Viyana müzakerelerine İran’da Haziran ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.