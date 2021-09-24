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İspanya hükümeti, La Palma Adası için acil yardım planını açıkladı
16:28 24.09.2021 (güncellendi: 16:31 24.09.2021)
© REUTERS / POOLİspanya hükümeti, La Palma Adası için acil yardım planını açıkladı
© REUTERS / POOL
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın bulunduğu La Palma Adası için "acil" ve "yeniden yapılandırma" planları uygulayacaklarını açıkladı.
La Palma Adası'nı ziyaret eden İspanya Başbakanı Sanchez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Eylül Salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında, La Palma'nın felaket bölgesi ilan edileceğini duyurdu.
'These will be long weeks so that we can assess all the damage'— ITV News (@itvnews) September 21, 2021
Pedro Sanchez, the Spanish Prime Minister, made the comments as families rushed to flee the advancing lava from the erupting volcano on the Spanish island of La Palma.https://t.co/mSbQELzaLN
Sanchez, La Palma'da ilk etapta evlerini ve geçim kaynaklarını kaybedenlere acil yardım yapacaklarını, ardından yanardağdan çıkan lavların tahrip ettiği yerler ve yaşam şartları için yeniden yapılanma planı uygulayacaklarını söyledi.
⚠️🇪🇸 The #CumbreVieja volcano erupted on #LaPalma Island in the #Canary Islands. The Prime Minister, Pedro #Sanchez, decided to visit the site. All my solidarity to the people affected by this calamity. We stand with you. pic.twitter.com/CLhsKHMDVd— Other Europe 🇪🇺 (@other_europe) September 20, 2021
Acil yardım kapsamında barınma, temel eşyaların satın alınması ve iletişimin yeniden kurulmasının yanı sıra bu durum için tasarlanmış belirli bir istihdam düzenlemesi olacağını kaydeden Sanchez, yeniden yapılanma planının da kaynakların teşviki, kentsel yapılanma ve altyapıya yönelik olacağını ifade etti.
İspanya Başbakanı, La Palma'nın bu zamana kadar olduğu gibi yine önemli bir turistik destinasyon olarak kalmasını sağlayacaklarını, 'şu an için üzücü bir durum olsa da yanardağ patlamalarının ardından adanın turistik ilgisinin de artacağını' kaydetti.
Kanarya Adaları Özerk Yönetimi'nden 13 milyon euro'luk yardım paketi
Kanarya Özerk Yönetim Hükümeti de yanardağ patlamalarından dolayı toplam 13 milyon avroluk bir yarım paketi açıklayarak evlerine kaybedenlere 6 milyon euro, zarar gören şirketlere 7 milyon euro yardım yapma kararı aldı.
Yanardağda patlamaların ve lav akışının devam ettiği bölgede çoğunluğunu muz ağaçlarının oluşturduğu 1200 hektarlık tarım alanı etkilenirken tarım sektöründeki zararın 20 milyon avroyu geçtiği belirtiliyor.
La Laguna Üniversitesinin raporuna göre, 80 bin kişinin yaşadığı adadaki tüm mahsullerin yüzde 41'ini muzların oluşturduğu ve yılda 150 bin ton muz üretildiği ifade ediliyor.
Diğer yandan Kanarya Adaları ile bağlantılı uçuşlar yapan Binter adlı hava yolu şirketi, yanardağ patlamalarından çıkan küllerden dolayı gece uçuşlarını iptal etme kararı aldığını bildirdi.
La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda 6. gününü dolduran patlamalardan dolayı 400 ev kül olmuş, 6 bine yakın kişi evlerinden tahliye edilmişti.