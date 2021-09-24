https://tr.sputniknews.com/20210924/israilde-yenilebilir-bocekler-yakinda-marketlerde-satisa-sunulacak-1049228061.html

İsrail’de yenilebilir böcekler yakında marketlerde satışa sunulacak

İsrail’de yenilebilir böcekler yakında marketlerde satışa sunulacak

'Çevreye yardımcı olmak için böceklerin yenmesi gerektiği' fikrinden yola çıkan İsrailli bir firma, farklı tatlandırıcılar ekleyerek lezzet kattığı böcekleri... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T21:59+0300

2021-09-24T21:59+0300

2021-09-24T21:59+0300

yaşam

israil

böcek

gıda

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İsrailli gıda teknolojisi firması Hargol tarafından geliştirilen çekirge şekerlerinin farklı aromaları bulunuyor. Şirketin yöneticisi Dror Tamir, ürünleri arasında yer alan bir paket kahverengi şeker paketini açarak, “Bir deneyin. Küçük şekerler proteinle dolu ama soya veya jelatinden değil. Bunun yerine, çekirgelerden yapıldılar.” dedi.Tamir, tatlandırılmış çekirgelerin ceviz, mantar, portakal, kahve ve çikolata gibi farklı aromalarının da marketlerde yer alacağını açıkladı. Tamir, gelecek dönemde burger ve falafel gibi yiyeceklerde de çekirgelerden faydalanacaklarını belirtti.Tamir, bu fikrin, gezegen için bir adım atma gereksiniminden ortaya çıktığını söylüyor ve anneannesinden duyduğu çekirgelerle ilgili hikayelerden etkilenerek bu böcekleri yenilebilir hale getirmeye karar verdiğini belirtiyor.Afrika, Asya, Orta Amerika ve Orta Doğu'da bazı topluluklar arasında böcek yeme gibi bir alışkanlık var. Ancak ABD ve Avrupa bölgeleri bu fikirden biraz uzak. Ancak bilim insanları, çevre bilincinden yola çıkarak böcek yenmesinin tüm dünyadan yaygınlaşabilme ihtimali olduğunun altını çiziyor.

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israil, böcek, gıda