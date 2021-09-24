https://tr.sputniknews.com/20210924/istanbul-buyuksehir-belediyesinin-urettigi-deniz-taksiler-suya-indi-1049209937.html

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği deniz taksiler suya indi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği deniz taksiler suya indi

İBB tarafından üretilen deniz taksiler suya indirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deniz Taksi suya iniyor. Tasarımından üretimine... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T11:35+0300

2021-09-24T11:35+0300

2021-09-24T11:35+0300

yaşam

istanbul

ibb

ulaşım

ekrem imamoğlu

deniz taksi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Haliç Tersanesi’nde ürettiği deniz taksiler suyla buluştu.İBB'den yapılan açıklamada; "İBB Deniz Taksi suya iniyor. Tasarımından üretimine kadar yerli ve milli deniz taksilerimizi İstanbullularla buluşturmaktan gurur duyuyoruz" denildi.Halk oylamasıyla seçildiDeniz taksilerin rengi, halk oylamasıyla ‘Boğaz’ olarak seçilmişti. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, görsellik ve konfor denemeleri yaptıklarını belirterek, “Toplamda inşa edeceğimiz 50 deniz taksiden 5’i elektrikli olacak. Deniz taksiler toplu ulaşımın olmadığı yerlere gidecek, sürat kazandıracak” dedi.Yeni deniz taksilerin iskeleye bağımlılığı yokDeniz taksiler, taksi hizmetinin yanı sıra toplu ulaşımın gitmediği yerlerde de denizin kullanımına imkan sağlayacak. Hem araç trafiğini hafifletecek hem de deniz yolunun kullanımını artıracak. Her yere yanaşabilecek tasarımı ile iskele bağımlılığını ortadan kaldırıp, istenilen yerde inilip binilmesiyle farklılık yaratacak.Mobil uygulama ile kullanılabilecekDeniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek. Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.

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istanbul, ibb, ulaşım, ekrem imamoğlu, deniz taksi