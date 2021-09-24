https://tr.sputniknews.com/20210924/istanbulda-1600-yillik-bizans-cesmesi-bulundu-1049221381.html

İstanbul'da 1600 yıllık Bizans çeşmesi bulundu

İstanbul'da 1600 yıllık Bizans çeşmesi bulundu

1600 yıllık Bukoleon Sarayı’nda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alan sarayın restorasyon çalışmaları... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T17:07+0300

2021-09-24T17:07+0300

2021-09-24T17:07+0300

türkiye

çeşme

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

bizans

tarihi yapılar

mahir polat

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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 1600 yıllık Bukoleon Sarayı’nda devam eden restorasyon çalışmaları sırasında Bizans çeşmesi bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dün açığa çıkan çeşmenin kentte bugüne kadar bulunan en eski tarihli çeşme olduğunu söyledi.ANKA'dan Oktay Yıldırım'ın haberine göre Polat, dün açığa çıkan 1600 yıllık Bizans çeşmesi hakkında bilgi verdi. Bukoleon Sarayı ile ilgili kazı çalışmalarının yaklaşık 1 yıl önce başladığını belirten Polat, şunları söyledi:"Kazı 6-7 metrelik toprakla dolu bir alanda yapıldı. Kazılar sırasında açığa çıkarmaya başladık. Bukoleon Sarayı 1600 yaşında ve tarihteki önemli saray komplekslerinden biri. Kamuoyu şu an binlerce yıllık sarayın görünmeyen etaplarını şimdi görüyor. Biz indikçe, kazdıkça bu alanda çalışma yapanların hiç görmediği, bilmediği bir sarayı ortaya çıkarmış oluyoruz. 6 metreye yakın bir kazı yaptık. Girdiğimiz yer anıtsal giriş kapısının olduğu hol. Girişin karşısında görmüş olduğunuz çeşme dün açığa çıktı. Üst kısım kazılmaya başlandığında niş olduğunu düşünmüştük. Kazı bitince fark ettik ki bu bir çeşme. Arkasındaki sarnıçla beraber bir su haznesi var. Gördüğünüz açıklıktan su tahliyesi var. Bu çeşmenin şöyle bir önemi var; İstanbul’un bulunmuş şu ana kadarki ayakta kalabilen en erken tarihli çeşmesi. 1600 yıllık bir yapı grubuna ait bir çeşme. İstanbul’da bilinen ve çalışmayla açığa çıkarılmış en eski tarihli çeşme ve sarnıç yapıları."

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çeşme, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), bizans, tarihi yapılar, mahir polat