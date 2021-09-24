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İstanbul'da el freninin çekilmeyi unutulduğu TIR araçları altına aldı: 2 kişi ağır yaralandı
İstanbul'da el freninin çekilmeyi unutulduğu TIR araçları altına aldı: 2 kişi ağır yaralandı
İstanbul Arnavutköy’de otoyol kenarında bulunan bir oto lastikçinin önündeki TIR'ın el freninin çekilmemesi sonucu otoyola kaymasından dolayı 2 kişi ağır... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T23:09+0300
2021-09-24T23:09+0300
türkiye
istanbul
tir
kaza
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Kaza, bugün saat 14.52'de Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 16 ZY 578 plakalı TIR'ın otoyol kenarında bulunan lastikçi de lastik bakımları yapıldı. Lastik bakımları yapılan TIR'ın el freni çekilmeyi unutulunca kısa süre sonra TIR otoyola doğru kaymaya başladı. Otoyola kayan TIR, araçları altına aldı.Yoldan geçen bir motosiklette bulunan 2 kişi, TIR ile bariyerler arasına sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolun trafiğini kısa süreli keserken motosiklette bulunan İbrahim E. ve arkadaşı Bervan K. ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yokuştan geriye doğru kayan TIR'ın otoyoldan geçen bir motosiklete çarparak üzerinde bulunan iki kişiden birini bariyerle arasına sıkıştırdığı diğerini ise altına aldığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
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istanbul, tir, kaza

İstanbul'da el freninin çekilmeyi unutulduğu TIR araçları altına aldı: 2 kişi ağır yaralandı

23:09 24.09.2021
© DHATIR kaza
TIR kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© DHA
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İstanbul Arnavutköy’de otoyol kenarında bulunan bir oto lastikçinin önündeki TIR'ın el freninin çekilmemesi sonucu otoyola kaymasından dolayı 2 kişi ağır yaralandı. Sıkıştığı bariyerle TIR arasından çıkartılan şahıs ile arkadaşı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, bugün saat 14.52'de Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, 16 ZY 578 plakalı TIR'ın otoyol kenarında bulunan lastikçi de lastik bakımları yapıldı.
Lastik bakımları yapılan TIR'ın el freni çekilmeyi unutulunca kısa süre sonra TIR otoyola doğru kaymaya başladı. Otoyola kayan TIR, araçları altına aldı.
Yoldan geçen bir motosiklette bulunan 2 kişi, TIR ile bariyerler arasına sıkıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri yolun trafiğini kısa süreli keserken motosiklette bulunan İbrahim E. ve arkadaşı Bervan K. ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yokuştan geriye doğru kayan TIR'ın otoyoldan geçen bir motosiklete çarparak üzerinde bulunan iki kişiden birini bariyerle arasına sıkıştırdığı diğerini ise altına aldığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
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