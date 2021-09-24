Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210924/istanbulda-sahte-koronavirus-ilaci-operasyonu-45-milyon-tllik-sahte-ilac-ele-gecirildi-1049209819.html
İstanbul’da sahte koronavirüs ilacı operasyonu: 4.5 milyon TL’lik sahte ilaç ele geçirildi
İstanbul’da sahte koronavirüs ilacı operasyonu: 4.5 milyon TL’lik sahte ilaç ele geçirildi
İstanbul Maltepe’de piyasa değeri 4 milyon TL’nin üzerinde olan ve aralarında Kovid-19 tedavisinde kullanılan sahte ilaçların olduğu operasyonunda 1 şüpheli... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T11:34+0300
2021-09-24T11:34+0300
türkiye
istanbul
ilaç
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049209793_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_682245a531526082ba4a1e47a6652e92.jpg
Maltepe'de sahte Kovid-19 ilaçlarının da bulunduğu sahte ilaçlar üreten kişilere operasyon düzenlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat üzerine “merdiven altı” ve sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, aralarında piyasaya sürmeye hazırladıkları yüklü miktarda steroid ve Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar üzerine geniş çaplı çalışma operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 4.5 milyon TL değerinde olan ilaç deposuna yapılan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.Daha önceden belirlenen bir adrese yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 4,5 Milyon TL olan Kovid-19 tedavisinde kullanılan 24 adet Remdesivir ilaç, 8 bin 638 adet dolu yağ yakıcı, testesteron hormon takviyesi, ham maddesi Sibutramin olan zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 83 bin 501 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 1 kilogram Hyaluronik Asit olmak üzere toplam 92 bin 139 adet ürün ile 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.Yakalanan 1 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alındı. Şüphelinin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan yapılan operasyonda ele geçirilen sahte ilaçlar bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde basına sergilendi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049209793_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_d02e3f5c5780f7117e411eb5e7fc4d1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ilaç, koronavirüs, kovid-19

İstanbul’da sahte koronavirüs ilacı operasyonu: 4.5 milyon TL’lik sahte ilaç ele geçirildi

11:34 24.09.2021
© DHAİstanbul’da sahte koronavirüs ilacı operasyonu: 4.5 milyon TL’lik sahte ilaç ele geçirildi
İstanbul’da sahte koronavirüs ilacı operasyonu: 4.5 milyon TL’lik sahte ilaç ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul Maltepe’de piyasa değeri 4 milyon TL’nin üzerinde olan ve aralarında Kovid-19 tedavisinde kullanılan sahte ilaçların olduğu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Merdiven altı ve sağlıksız koşullarda üretilen ilaç deposuna yapılan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
Maltepe'de sahte Kovid-19 ilaçlarının da bulunduğu sahte ilaçlar üreten kişilere operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat üzerine “merdiven altı” ve sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, aralarında piyasaya sürmeye hazırladıkları yüklü miktarda steroid ve Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar üzerine geniş çaplı çalışma operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Piyasa değeri yaklaşık 4.5 milyon TL değerinde olan ilaç deposuna yapılan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
Daha önceden belirlenen bir adrese yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 4,5 Milyon TL olan Kovid-19 tedavisinde kullanılan 24 adet Remdesivir ilaç, 8 bin 638 adet dolu yağ yakıcı, testesteron hormon takviyesi, ham maddesi Sibutramin olan zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 83 bin 501 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 1 kilogram Hyaluronik Asit olmak üzere toplam 92 bin 139 adet ürün ile 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.
Yakalanan 1 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alındı. Şüphelinin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan yapılan operasyonda ele geçirilen sahte ilaçlar bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde basına sergilendi.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:35İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği deniz taksiler suya indi
11:34İstanbul’da sahte koronavirüs ilacı operasyonu: 4.5 milyon TL’lik sahte ilaç ele geçirildi
11:31MEB'den Cübbeli Ahmet'e: Bilgi alması için Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ne davet ediyoruz
11:20Seul'un savaşın bittiğinin ilanı çağrısına Kim'in kız kardeşinden yanıt: Düşmanca siyasete son verin
11:16Çocuğun eline silah verip zorla ateş ettirdi
11:11Barajlarda doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesinde
11:07Beşiktaş'ta eksik sayısı 11 oldu
10:50Konya'da kanalizasyon suları, baraj göletine akıyor
10:44Bakan Özer: İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanan öğretmen oranımız yüzde 86
10:43Taliban’dan Rusya’ya BM’nin yaptırımlarının kaldırılması için arabuluculuk çağrısı
10:39Bakan Varank'tan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama
10:30İstanbul'da yağmurdan kaçan köpek tramvaya bindi
10:30Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı
10:17Paulo Coelho, Okçu'nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adadı
10:12Dolar/TL yükselişini sürdürüyor: 8.85'i gördü
10:05Twitter'dan yeni özellik: Bitcoin ile bahşiş kutusu
10:02Tatlıses 12 yıl aradan sonra ilk konserini verdi, sahneye 'yalan' şarkısıyla çıktı
09:57'Acun Ilıcalı, Süper Lig ihalesine girmeye hazırlanıyor' iddiası
09:46Edirne’de kırmızı alarm: Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başladı
09:44Çin'de gayrimenkul krizi: 90 milyondan fazla insanı barındıracak kadar boş mülk var