https://tr.sputniknews.com/20210924/isvicre-escinsel-ciftlerin-evlat-edinmeleri-konusunda-referanduma-gidiyor-1049210140.html

İsviçre eşcinsel evlilik konusunda referanduma gidiyor

İsviçre eşcinsel evlilik konusunda referanduma gidiyor

İsviçre'de, eşcinsel evlilik ve çiftlerin evlat edinip edinmemelerine karar verilecek yeni bir referanduma gidiliyor. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T11:43+0300

2021-09-24T11:43+0300

2021-09-24T12:04+0300

yaşam

isviçre

lgbt

eşcinsel

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İsviçre, eşcinsel hakları aktivistlerinin yoğun kampanyalarının ardından eşcinsel çiftlerin evlenip çocuk evlat edinmelerine izin verilip verilmeyeceği konusunda pazar günü referanduma gidecek.İsviçre yasalarına göre, bir yasanın resmi olarak yayınlanmasından sonraki 100 gün içinde 50 bin geçerli imza toplanması halinde parlamento kararları referandum yoluyla veto edilebiliyor.Bu yılın başlarında, başbakanlık tarafından yapılan açıklamada eşcinsellerin evlat edinmelerini engelleyen yasayı eleştirenlerin 61.0247 imza topladığı ve gerekli oylama için 'kilit eşiğin aşıldığı' belirtildi.Son anketlere göre, İsviçre'nin yaklaşık yüzde 63'ü eşcinsel evlilikten yanayken, yüzde 35'i buna karşı oy vermeyi planladığını söyledi. Bir diğer ankete göre ise, destek en yüksek ülkenin Fransızca konuşulan bölgesinden (yüzde 66), ardından Almanca konuşulan bölgesinden (yüzde 64) ve İtalyanca konuşulan bölgelerden (yüzde 58) geldi. Yeni mevzuata göre, hem erkek hem de kadın eşcinsel çiftlerin, kendileriyle akraba olmayan çocukları heteroseksüel çiftlerle aynı şekilde evlat edinmelerine izin verilecek.Evli lezbiyen çiftlerin ise, şu anda sadece evli heteroseksüel çiftler için yasal olan sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olmalarına izin verilecek ve her iki kadın da doğumdan itibaren çocuğun resmi ebeveynleri olarak tanınacak.Herkes için Evlilik Komitesi Antonia Hauswirth, mevcut evlat edinme prosedürünün üç yıl sürebileceğini söyledi. Hauswirth, "Bu süre içinde biyolojik anneye bir şey olursa, çocuk yetim sayılır" dedi. Önerilen plana göre Hauswirth, sperm bağışından doğan çocuklara doğumdan itibaren iki ebeveyn ve böylece daha iyi yasal koruma sağlanacağını söyledi.Ancak muhalifler, değişikliklerin çocukları babadan mahrum bırakacağı görüşünde. Öneriye itiraz eden referandum komitesi üyesi Olivier Dehaudt, "Yarın İsviçre'de bir çocuğun hala bir annesi olacak, ancak babası yerine sadece bir 'başka ebeveyn' olacak. Baba medeni kanundan yeni silindi, bu benim için kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20200706/polonyada-escinsellerin-evlat-edinmesi-yasaklaniyor-1042399329.html

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