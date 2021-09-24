Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210924/isvicre-escinsel-ciftlerin-evlat-edinmeleri-konusunda-referanduma-gidiyor-1049210140.html
İsviçre eşcinsel evlilik konusunda referanduma gidiyor
İsviçre eşcinsel evlilik konusunda referanduma gidiyor
İsviçre'de, eşcinsel evlilik ve çiftlerin evlat edinip edinmemelerine karar verilecek yeni bir referanduma gidiliyor. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T11:43+0300
2021-09-24T12:04+0300
yaşam
isviçre
lgbt
eşcinsel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103409/91/1034099185_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_59c91a5e1364433b5382fe563cbaafb4.jpg
İsviçre, eşcinsel hakları aktivistlerinin yoğun kampanyalarının ardından eşcinsel çiftlerin evlenip çocuk evlat edinmelerine izin verilip verilmeyeceği konusunda pazar günü referanduma gidecek.İsviçre yasalarına göre, bir yasanın resmi olarak yayınlanmasından sonraki 100 gün içinde 50 bin geçerli imza toplanması halinde parlamento kararları referandum yoluyla veto edilebiliyor.Bu yılın başlarında, başbakanlık tarafından yapılan açıklamada eşcinsellerin evlat edinmelerini engelleyen yasayı eleştirenlerin 61.0247 imza topladığı ve gerekli oylama için 'kilit eşiğin aşıldığı' belirtildi.Son anketlere göre, İsviçre'nin yaklaşık yüzde 63'ü eşcinsel evlilikten yanayken, yüzde 35'i buna karşı oy vermeyi planladığını söyledi. Bir diğer ankete göre ise, destek en yüksek ülkenin Fransızca konuşulan bölgesinden (yüzde 66), ardından Almanca konuşulan bölgesinden (yüzde 64) ve İtalyanca konuşulan bölgelerden (yüzde 58) geldi. Yeni mevzuata göre, hem erkek hem de kadın eşcinsel çiftlerin, kendileriyle akraba olmayan çocukları heteroseksüel çiftlerle aynı şekilde evlat edinmelerine izin verilecek.Evli lezbiyen çiftlerin ise, şu anda sadece evli heteroseksüel çiftler için yasal olan sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olmalarına izin verilecek ve her iki kadın da doğumdan itibaren çocuğun resmi ebeveynleri olarak tanınacak.Herkes için Evlilik Komitesi Antonia Hauswirth, mevcut evlat edinme prosedürünün üç yıl sürebileceğini söyledi. Hauswirth, "Bu süre içinde biyolojik anneye bir şey olursa, çocuk yetim sayılır" dedi. Önerilen plana göre Hauswirth, sperm bağışından doğan çocuklara doğumdan itibaren iki ebeveyn ve böylece daha iyi yasal koruma sağlanacağını söyledi.Ancak muhalifler, değişikliklerin çocukları babadan mahrum bırakacağı görüşünde. Öneriye itiraz eden referandum komitesi üyesi Olivier Dehaudt, "Yarın İsviçre'de bir çocuğun hala bir annesi olacak, ancak babası yerine sadece bir 'başka ebeveyn' olacak. Baba medeni kanundan yeni silindi, bu benim için kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20200706/polonyada-escinsellerin-evlat-edinmesi-yasaklaniyor-1042399329.html
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103409/91/1034099185_180:0:3500:2490_1920x0_80_0_0_20201762365df0a4a2480c8d17f43474.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isviçre, lgbt, eşcinsel

İsviçre eşcinsel evlilik konusunda referanduma gidiyor

11:43 24.09.2021 (güncellendi: 12:04 24.09.2021)
© REUTERS / Osman OrsalLGBT, LGBTİ, Onur Yürüyüşü
LGBT, LGBTİ, Onur Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Osman Orsal
Abone ol
İsviçre'de, eşcinsel evlilik ve çiftlerin evlat edinip edinmemelerine karar verilecek yeni bir referanduma gidiliyor.
İsviçre, eşcinsel hakları aktivistlerinin yoğun kampanyalarının ardından eşcinsel çiftlerin evlenip çocuk evlat edinmelerine izin verilip verilmeyeceği konusunda pazar günü referanduma gidecek.
İsviçre yasalarına göre, bir yasanın resmi olarak yayınlanmasından sonraki 100 gün içinde 50 bin geçerli imza toplanması halinde parlamento kararları referandum yoluyla veto edilebiliyor.
Bu yılın başlarında, başbakanlık tarafından yapılan açıklamada eşcinsellerin evlat edinmelerini engelleyen yasayı eleştirenlerin 61.0247 imza topladığı ve gerekli oylama için 'kilit eşiğin aşıldığı' belirtildi.
Son anketlere göre, İsviçre'nin yaklaşık yüzde 63'ü eşcinsel evlilikten yanayken, yüzde 35'i buna karşı oy vermeyi planladığını söyledi.
Bir diğer ankete göre ise, destek en yüksek ülkenin Fransızca konuşulan bölgesinden (yüzde 66), ardından Almanca konuşulan bölgesinden (yüzde 64) ve İtalyanca konuşulan bölgelerden (yüzde 58) geldi.
Bebek-küvez-yenidoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2020
DÜNYA
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
6 Temmuz 2020, 19:53
Yeni mevzuata göre, hem erkek hem de kadın eşcinsel çiftlerin, kendileriyle akraba olmayan çocukları heteroseksüel çiftlerle aynı şekilde evlat edinmelerine izin verilecek.
Evli lezbiyen çiftlerin ise, şu anda sadece evli heteroseksüel çiftler için yasal olan sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olmalarına izin verilecek ve her iki kadın da doğumdan itibaren çocuğun resmi ebeveynleri olarak tanınacak.
Herkes için Evlilik Komitesi Antonia Hauswirth, mevcut evlat edinme prosedürünün üç yıl sürebileceğini söyledi. Hauswirth, "Bu süre içinde biyolojik anneye bir şey olursa, çocuk yetim sayılır" dedi.
Önerilen plana göre Hauswirth, sperm bağışından doğan çocuklara doğumdan itibaren iki ebeveyn ve böylece daha iyi yasal koruma sağlanacağını söyledi.
Ancak muhalifler, değişikliklerin çocukları babadan mahrum bırakacağı görüşünde.
Öneriye itiraz eden referandum komitesi üyesi Olivier Dehaudt, "Yarın İsviçre'de bir çocuğun hala bir annesi olacak, ancak babası yerine sadece bir 'başka ebeveyn' olacak. Baba medeni kanundan yeni silindi, bu benim için kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
280100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:34Prof. Dr. Oruç: Marmara Denizi'nde tsunami, insanları denize sürükleyebilir
12:30Murat Ülker'den 'fahiş fiyat' yanıtı: Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok
12:14Burdur'dan Avrupa'ya 1 milyon çelenk gidiyor
12:09George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin, mahkumiyet kararına itiraz etti
12:05Aliyev: Putin, Karabağ’daki krizin çözümünde aktif rol oynadı
12:03'Bebeğe Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına 'taksirle yaralama' soruşturması
11:58Fatih Altaylı: AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını da yapan firmanın patronuna bir olasılığı sordum
11:52Müteahhitler, çimento fiyatlarını boykot için başlattıkları iş bırakma eylemini bitiriyor
11:43İsviçre eşcinsel evlilik konusunda referanduma gidiyor
11:35İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği deniz taksiler suya indi
11:34İstanbul’da sahte koronavirüs ilacı operasyonu: 4.5 milyon TL’lik sahte ilaç ele geçirildi
11:31MEB'den Cübbeli Ahmet'e: Bilgi alması için Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ne davet ediyoruz
11:20Seul'un savaşın bittiğinin ilanı çağrısına Kim'in kız kardeşinden yanıt: Düşmanca siyasete son verin
11:16Çocuğun eline silah verip zorla ateş ettirdi
11:11Barajlarda doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesinde
11:07Beşiktaş'ta eksik sayısı 11 oldu
10:50Konya'da kanalizasyon suları, baraj göletine akıyor
10:44Bakan Özer: İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanan öğretmen oranımız yüzde 86
10:43Taliban’dan Rusya’ya BM’nin yaptırımlarının kaldırılması için arabuluculuk çağrısı
10:39Bakan Varank'tan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama