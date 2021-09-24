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https://tr.sputniknews.com/20210924/italya-eski-katalan-lider-puigdemontu-tutukladi-1049200924.html
İtalya, eski Katalan lider Puigdemont'u tutukladı
İtalya, eski Katalan lider Puigdemont'u tutukladı
İspanya medyası, Katalan Özerk Yönetimi'nin eski Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un İtalya'da tutuklandığını duyurdu. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T00:36+0300
2021-09-24T00:36+0300
2021-09-24T00:36+0300
dünya
ispanya
italya
carles puigdemont
tutuklama
katalonya
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Katalan Özerk Yönetimi'nin eski Başkanı Carles Puigdemont'un İtalya'da tutuklandığı bildirildi.Puigdemont Avrupa Parlamentosu üyesi olmasına rağmen, dokunulmazlığı geçen temmuz ayında kaldırılmıştı.
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ispanya, italya, carles puigdemont, tutuklama, katalonya
İtalya, eski Katalan lider Puigdemont'u tutukladı
İspanya medyası, Katalan Özerk Yönetimi'nin eski Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un İtalya'da tutuklandığını duyurdu.
Katalan Özerk Yönetimi'nin eski Başkanı Carles Puigdemont'un İtalya'da tutuklandığı bildirildi.
Puigdemont Avrupa Parlamentosu üyesi olmasına rağmen, dokunulmazlığı geçen temmuz ayında kaldırılmıştı.