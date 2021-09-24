Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210924/italyada-market-alisverisinden-kare-paylasan-ebrar-karakurt-trde-1000-lira-italyada-55-euro-1049226837.html
İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt: 'TR'de 1.000 lira, İtalya'da 55 euro'
İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt: 'TR'de 1.000 lira, İtalya'da 55 euro'
İtalyan ekibi Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, market alışverişinden yaptığı paylaşımla gündemi salladı. Market arabasının fotoğrafını çeken Ebrar... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T20:36+0300
2021-09-24T20:36+0300
yaşam
italya
türkiye
ebrar karakurt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048074528_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_6bc7c9530f49e587149e28c4ebd56600.jpg
İtalya takımlarından Novara'ya transfer olan 21 yaşındaki voleybolcu, market alışverişindeki paylaşımıyla dikkat çekti.Ebrar Karakurt, yaptığı alışverişin fotoğrafını çekerek, "İtalya'da 55 euro, Türkiye'de 1000 lira" dedi.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048074528_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_7a4f55f0961a72f0985dc02c5dd12a4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, türkiye, ebrar karakurt

İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt: 'TR'de 1.000 lira, İtalya'da 55 euro'

20:36 24.09.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISSEbrar Karakurt
Ebrar Karakurt - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
Abone ol
İtalyan ekibi Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, market alışverişinden yaptığı paylaşımla gündemi salladı. Market arabasının fotoğrafını çeken Ebrar, "İtalya'da 55 euro, Türkiye'de 1000 lira" notunu düştü.
İtalya takımlarından Novara'ya transfer olan 21 yaşındaki voleybolcu, market alışverişindeki paylaşımıyla dikkat çekti.
Ebrar Karakurt, yaptığı alışverişin fotoğrafını çekerek, "İtalya'da 55 euro, Türkiye'de 1000 lira" dedi.
© Fotoğraf : Ebrar Karakurt Instagramebrar karakurt
ebrar karakurt - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
ebrar karakurt
© Fotoğraf : Ebrar Karakurt Instagram
1463003
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:36İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt: 'TR'de 1.000 lira, İtalya'da 55 euro'
20:31Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız
20:25Gazprom: Avrupa’daki doğalgaz kıtlığında elimiz olduğu iddiaları saçma
20:24Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz
20:16Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
20:04CNN sunucusu Chris Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası
19:57Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Galatasaray'ı Rize'ye gömmeliyiz, o malum takım bizimle çok uğraşıyor
19:50IMF Başkanı Georgieva: Küresel fosil yakıt sübvansiyonları 2020'de 6 trilyon doları buldu
19:40Mehmet Ali Erbil: Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyorlar, televizyonu bitirdiler
19:39Herkesin gözü önünde Balıklıgöl’e atlayıp yüzdü
19:35Son 24 saatte 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi, 221 kişi hayatını kaybetti
19:22Erdoğan: Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıradayız
19:15Bakan Pakdemirli: Destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz
19:12Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi de giderek artmaktadır
19:08Rus bilim insanı açıkladı: Güneş’in rengi ne?
19:04CHP'li Öztrak: İlk seçimde işbaşına geleceğiz, millet rahat nefes alacak
18:58Ermenistan: Türkiye'yle ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeyi mümkün görüyoruz
18:43Fed Başkanı Powell'dan 'yeni gerçeğe uyum' açıklaması
18:40Lübnan Başbakanı Mikati, ilk resmi ziyaretini Fransa’ya yaptı
18:40TEKNOFEST'te konuşan Aziz Sancar'dan gençlere: İnatçı olun