İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt: 'TR'de 1.000 lira, İtalya'da 55 euro'

İtalya takımlarından Novara'ya transfer olan 21 yaşındaki voleybolcu, market alışverişindeki paylaşımıyla dikkat çekti.Ebrar Karakurt, yaptığı alışverişin fotoğrafını çekerek, "İtalya'da 55 euro, Türkiye'de 1000 lira" dedi.
İtalyan ekibi Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, market alışverişinden yaptığı paylaşımla gündemi salladı. Market arabasının fotoğrafını çeken Ebrar, "İtalya'da 55 euro, Türkiye'de 1000 lira" notunu düştü.
İtalya takımlarından Novara'ya transfer olan 21 yaşındaki voleybolcu, market alışverişindeki paylaşımıyla dikkat çekti.
Ebrar Karakurt, yaptığı alışverişin fotoğrafını çekerek, "İtalya'da 55 euro, Türkiye'de 1000 lira" dedi.