https://tr.sputniknews.com/20210924/italyali-politikaci-valdegamberi-rusyaya-yaptirimlar-hata-1049228330.html

İtalyalı politikacı Valdegamberi: Rusya’ya yaptırımlar hata

İtalyalı politikacı Valdegamberi: Rusya’ya yaptırımlar hata

İtalyalı politikacı Valdegamberi, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) doğalgaz fiyatlarındaki artış bağlamında Rus enerji şirketi Gazprom’un faaliyetini inceleme... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T22:03+0300

2021-09-24T22:03+0300

2021-09-24T22:03+0300

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gazprom

yaptırım

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İtalya’nın Veneto Bölge Parlamentosu’nun üyesi Stefano Valdegamberi, Sputnik’e açıklamasında, AP’deki bir grup milletvekilinin Avrupa Komisyonu’na, doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle Gazprom’un faaliyetini inceleme çağrısını değerlendirdi.Valdegamberi, “Avrupalı parlamenterlerinin çağrısına yanıt olarak, gaz fiyatlarındaki artışın ve tarımsal gıda ihracatındaki çöküşün AB’nin hatalı kararları ve yaptırımlarının sonucu olduğunu söylemek isterdim” ifadesini kullandı.AB’nin Rusya’ya karşı gerçekdışı sebeplerden sürekli yaptırım uygulaması ve bu yaptırımların bumerang etkisine sahip olması nedeniyle soruşturma çağrısının “işe yaramaz ve önyargılı” olduğunu kaydeden İtalyalı politikacı, “Rusya, 2014 yılında, AB ülkeleri dahil yaptırım uygulayan ülkelerden belirli türlerden tarım ürünleri, hammaddeler ve gıdaların ithalatını yasakladı. Rusya, yaptırımlarımız sayesinde kendi kendine yeterliliğe ulaşmasa da kesinlikle gıda ithalatına olan bağımlılığı azalttı. İtalya’nın tarım ihracatı son 7 yılda milyarlarca dolar kaybetti. Bu Rusya’nın suçu mu, yoksa AB politikacılarının?” diye konuştu.Polonya medyası, AP’de bir grup milletvekilinin, doğalgaz fiyatlarındaki ani artık nedeniyle Avrupa Komisyonu’nda Rus Gazprom şirketinin faaliyetiyle ilgili soruşturma başlatmasını talep etmişti.Politikacılar, Avrupa Komisyonu’na mektuplarında, Gazprom’un Avrupa’ya gaz sevkiyatını kısıtladığını, bu yüzden gaz fiyatlarının yükseldiğini, bunun Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının hizmete sunulmasına onay verilmesi amacıyla yapıldığını iddia ediyor.

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rusya, italya, gazprom, yaptırım