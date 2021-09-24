https://tr.sputniknews.com/20210924/izmirde-16-kiloluk-dev-kalamar-yakalandi-1049212894.html

İzmir'de 16 kiloluk dev kalamar yakalandı

İzmir'de 16 kiloluk dev kalamar yakalandı

İzmir açıklarında 1 metre uzunluğunda ve 16 kilogram ağırlığında iki kalamar yakalandı. Uzmanlar Akdeniz'de görülen türün küresel ısınma etkisiyle Ege'ye kadar... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T13:11+0300

2021-09-24T13:11+0300

2021-09-24T13:11+0300

yaşam

küresel ısınma

ege

balıkçı

deniz

balık

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Egeli balıkçılar, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yaklaşık 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 kalamar yakaladı.İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, uzmanların sürekli vurguladığı küresel iklim değişikliğinin etkilerinin denizlerde de hissedilmeye başlandığını söyledi.Çakan, "Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum" dedi.Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.Balıkçıların ağına takılan kalamarla ilgili bilgi veren Akyol, "Bu kalamar türünün isminin Thysanoteuthis Rhombus olduğunu tahmin ediyoruz. Diamond Squid diye de geçiyor. Akdeniz'de görülüyor. İzmir'de biz de buna rastlamadık. Denizlerimizde görülmeye başlanan yeni türlerin balıkçılığa etkisi şu an için tehlikeli boyutta değil. Sular ısındıkça bu türlerin gelişi de artacaktır. Mesela aslan balığının bu kadar hızlı gelmesini beklemiyorduk. Beklediğimizden hızlı geldi" diye konuştu.

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küresel ısınma, ege, balıkçı, deniz, balık