https://tr.sputniknews.com/20210924/kapalicarsida-posetle-dolar-bozmak-icin-bekleyen-bir-kisi-faiz-haram-diye-dolar-alip-satiyoruz-1049222886.html

Kapalıçarşı'da poşetle dolar bozmak için bekleyen vatandaş: 'Faiz haram diye dolar alıp satıyoruz'

Kapalıçarşı'da poşetle dolar bozmak için bekleyen vatandaş: 'Faiz haram diye dolar alıp satıyoruz'

Kapalıçarşı'da siyah poşetle dolar bozmak için bekleyen bir kişi, haram olduğu için bankaya para yatırmadığını belirterek, "Dolar getirdim, bozacağım da... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T17:52+0300

2021-09-24T17:52+0300

2021-09-24T18:07+0300

türkiye

dolar

kapalıçarşı

türkiye

euro

faiz

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Kapalıçarşı'da siyah poşetle dolar bozmak için bekleyen bir kişi Halk TV'ye konuştu. Doları bozmak için 8.80'e yükselmesini beklediğini aktaran kişi, "İnşallah bozacağız, biraz daha, 8.80'i bulursa bozacağız. Sabah 6'dan beri buradayım. Biz faizin düşeceğini biliyorduk, çünkü Cumhurbaşkanı söylemişti, faiz haram diye bankaya yatırmıyoruz, al sat yapıyoruz" dedi.

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2021

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dolar, kapalıçarşı, türkiye, euro, faiz