Kapalıçarşı'da poşetle dolar bozmak için bekleyen vatandaş: 'Faiz haram diye dolar alıp satıyoruz'

Kapalıçarşı'da siyah poşetle dolar bozmak için bekleyen bir kişi Halk TV'ye konuştu. Doları bozmak için 8.80'e yükselmesini beklediğini aktaran kişi, "İnşallah bozacağız, biraz daha, 8.80'i bulursa bozacağız. Sabah 6'dan beri buradayım. Biz faizin düşeceğini biliyorduk, çünkü Cumhurbaşkanı söylemişti, faiz haram diye bankaya yatırmıyoruz, al sat yapıyoruz" dedi.
Kapalıçarşı'da siyah poşetle dolar bozmak için bekleyen bir kişi, haram olduğu için bankaya para yatırmadığını belirterek, "Dolar getirdim, bozacağım da bekliyorum biraz daha yükselsin diye. Faiz haram olduğu için bankaya yatırmıyoruz. dolara euro'ya koyuyoruz. Al sat yapıyoruz" dedi.
Kapalıçarşı'da siyah poşetle dolar bozmak için bekleyen bir kişi Halk TV'ye konuştu.
Doları bozmak için 8.80'e yükselmesini beklediğini aktaran kişi, "İnşallah bozacağız, biraz daha, 8.80'i bulursa bozacağız. Sabah 6'dan beri buradayım. Biz faizin düşeceğini biliyorduk, çünkü Cumhurbaşkanı söylemişti, faiz haram diye bankaya yatırmıyoruz, al sat yapıyoruz" dedi.
Kapalıçarşı'da siyah poşetle dolar bozmak için bekleyen kişi: 'Sabah 6'dan beri buradayım, dolar getirdim, bozacağım bekliyorum biraz daha yükselsin diye. Faiz haram olduğu için bankaya yatırmıyoruz, dolar ve euro'ya koyuyoruzhttps://t.co/UGIOEsTdvepic.twitter.com/jTaCnGIiuw