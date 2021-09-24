Kaymakamdan muhtarlara ’sulama suyu’ uyarısı: 'Suyu foşur foşur akıtma devri bitti'

"Artık mevsimler değişti. Bundan sonra daha buzul olacak, daha kuraklık olacak. 4 mevsim vardı, belki bundan sonra ilkbahar ve sonbaharı fazla yaşayamayacağız. Mevsimler artık ikiye düşebilir yaz ve kış olmak üzere. Bizim önümüzdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi sulama. İki tane barajımız var. Eğer biz suyu tasarruflu kullanırsak, ovamızda da kapalı sisteme geçebilirsek... Bu konuda da çalışma başlattık. Artık açık kanallarda ısınmayla beraber suyun yüzde 30’u buharlaşmayla beraber yok oluyor. Bu vahşi sulama sisteminin birçok zararları var. Bu noktada bizim yeni metotlara, yeni teknolojik imkânlara açık olmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Yarın bir gün 'su yok' dendiği zaman bizim buna hazırlıklı olmamız lazım. Şimdiden kendinizi buna hazırlayın."