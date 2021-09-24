https://tr.sputniknews.com/20210924/klasik-yay-karisik-milli-takimi-dunya-okculuk-sampiyonasinda-bronz-madalya-kazandi-1049227143.html

Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T21:01+0300

2021-09-24T21:01+0300

2021-09-24T21:01+0300

spor

mete gazoz

okçuluk

yasemin ecem anagöz

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ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura'dan oluşan Japonya Milli Takımı ile karşılaştı.Rakiplerini 6-2 yenen Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu

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mete gazoz, okçuluk, yasemin ecem anagöz