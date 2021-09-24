https://tr.sputniknews.com/20210924/kovid-19dan-hayatini-kaybeden-saglik-calisaninin-son-sozleri-iyilesirsem-asi-yaptiracagim-oldu-1049200269.html

Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanının son sözleri 'İyileşirsem aşı yaptıracağım' oldu

Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanının son sözleri 'İyileşirsem aşı yaptıracağım' oldu

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanı Necmettin Dündar'ın, entübe edilmeden önce meslektaşlarına... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T00:05+0300

2021-09-24T00:05+0300

2021-09-24T00:05+0300

koronavirüs

diyarbakır

sağlık çalışanı

koronavirüs

entübe

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Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak görev yapan Necmettin Dündar, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.Dündar'ın yaşamını yitirdiği 21 Eylül tarihinden önce meslektaşları tarafından ziyaret edildiği öğrenildi.Necmettin Dündar'ın meslektaşlarına, “Ölmezsem, iyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım” dediği belirtildi.DHA'nın aktardığı haberde, sosyal medyadan Necmettin Dündar ile son görüşmesini anlatan bir sağlık çalışanı, “Entübe edilmeden önceki son sözüydü. ‘Ölmezsem, iyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım’ diyordu. Nasıl bir uykuya daldın Necmettin. Ruhun şad olsun, canım arkadaşım” ifadelerini kullandı.Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Necmettin Dündar’ın ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi. Dündar’ın ölümüyle birlikte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 463’e çıktı.

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diyarbakır, sağlık çalışanı, koronavirüs, entübe