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Kremlin: ABD'nin olası yeni yaptırımları, diyalog kurma umutlarını kırar
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya vatandaşlarına yönelik yeni yaptırımlar uygulaması halinde bunun Cenevre'deki 'zirve ruhuna' zarar vereceğini ve yeniden diyalog kurma umutlarını kıracağını belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesinde düzeltmeler yapılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Tasarıda üst düzey Rus bürokratlara kişisel yaptırımlar uygulanması, Kuzey Akım 2 projesine baskı yapılması ve uzun vadeli devlet tahvilleriyle işlemlere yasak getirilmesi öngörülüyor.
Peskov'a basın toplantısında Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarının olası etkileri soruldu.
Peskov, "Sanırım, herhangi bir tahminde bulunmak bizim işimiz değil. ABD'li kongre üyelerinin çeşitli yaptırım arzularının zayıflamadığı açık, ancak bu tasarının daha geçmesi gereken birkaç işlem var ve daha sonra da ABD yönetiminin bu tavsiyelere kulak verip vermeyeceğini göreceğiz" yanıtını verdi.
Peskov, olası yeni yaptırımların Cenevre'deki 'zirve ruhuna' zarar vereceğini ve yeniden diyalog kurma umutlarını kıracağını vurguladı.
ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarı, Kongre'nin üst kanadı Senato'da oylanacak. Tasarı, Senato'dan geçmesi halinde Başkan Joe Biden'ın onayına sunulacak.
16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelen Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik güvenlik konularında diyaloğu sürdürme konusunda mutabakat sağlamıştı.
Peskov'a basın toplantısında Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarının olası etkileri soruldu.
Peskov, "Sanırım, herhangi bir tahminde bulunmak bizim işimiz değil. ABD'li kongre üyelerinin çeşitli yaptırım arzularının zayıflamadığı açık, ancak bu tasarının daha geçmesi gereken birkaç işlem var ve daha sonra da ABD yönetiminin bu tavsiyelere kulak verip vermeyeceğini göreceğiz" yanıtını verdi.
Peskov, olası yeni yaptırımların Cenevre'deki 'zirve ruhuna' zarar vereceğini ve yeniden diyalog kurma umutlarını kıracağını vurguladı.
ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarı, Kongre'nin üst kanadı Senato'da oylanacak. Tasarı, Senato'dan geçmesi halinde Başkan Joe Biden'ın onayına sunulacak.
16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelen Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik güvenlik konularında diyaloğu sürdürme konusunda mutabakat sağlamıştı.