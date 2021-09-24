https://tr.sputniknews.com/20210924/kucukcekmecede-cocuk-parkinda-pkk-sembolunu-andiran-gorseller-davasi-75-yila-kadar-hapis-talebi-1049212594.html

Küçükçekmece'de çocuk parkında PKK sembolünü andıran görseller davası: 7.5 yıla kadar hapis talebi

Küçükçekmece'de çocuk parkında PKK sembolünü andıran görseller davası: 7.5 yıla kadar hapis talebi

Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin PKK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle üç sanığın yargılandığı davada, savcılık... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T12:52+0300

2021-09-24T12:52+0300

2021-09-24T12:52+0300

pkk

mhp

terör

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.İddianamede, 8 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık" başlıklı video görselinin paylaşılması üzerine, 11 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kenan Ç. isimli bir kişinin müracaatta bulunduğu ve amblemle ilgili belediye görevlilerinden şikayetçi olduğu kaydedildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın da şikayette bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, "parkın yapımında görev alan kamu ve özel sektöre bağlı tüm şahısların tanık olarak ifadelerinin alındığı, devam eden süreçte dosya kapsamına yansıyan beyanlar, söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı, süreçte şahıslar arsında yapılan sosyal medya yazışmaları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin, park içerisine işlenen sembollerin PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildikleri" öne sürüldü. İddianamede, parkın yapımını üstlenen inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel P., kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. ve Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan K. hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisleri istendi.

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pkk, mhp, terör, milliyetçi hareket partisi (mhp)