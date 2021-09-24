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La Palma Adası'nda yanardağdaki patlamaların şiddeti arttı, uçuşlar durduruldu
La Palma Adası'nda yanardağdaki patlamaların şiddeti arttı, uçuşlar durduruldu
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamaların şiddetinin... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T23:59+0300
2021-09-24T23:59+0300
yaşam
ispanya
kanarya adaları
la palma
cumbre vieja yanardağı
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Ulusal Güvenlik Birimi'nden verilen bilgide, aktif durumu geçmesinden bu yana en şiddetli patlamaların olduğu Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavların 16 kilometrelik bir alanda 240 hektarlık alanı yok ettiği, çıkan gaz ve dumanın 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.Kül ve dumanlardan dolayı La Palma ve La Gomera adalarındaki ticari uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu, bugün 30, yarın 47 uçuşun iptal edildiği belirtildi.Kanarya Adaları'nda faaliyet gösteren Binter hava yolu şirketinin Tenerife kentine olan uçuşlara da kısıtlama getirdiği bilgisi paylaşıldı.Diğer yandan şimdiye kadar 6 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği La Palma'da, yanardağda yeni iki ağızın açılmasından ve şiddetli patlamaların çevreye verdiği zarardan dolayı tedbir amacıyla üç mahallede 400 kişinin daha bugün tahliye edildiği duyuruldu.İspanya Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü de yeni ağızlardan gelen lav akıntılarının, saatte yaklaşık 60-80 metre hızla ilerlediğini belirtti.Bu arada adada tahliye edilenlerin barınma sorunu devam ederken, El Paso'daki futbol sahası da felaketzedelerin kalması için açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210923/la-palma-adasinda-yanardagdan-cikan-lavlar-5-gunde-400-evi-kul-etti-hayretler-icerisinde-kaldik-1049194120.html
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ispanya, kanarya adaları, la palma, cumbre vieja yanardağı

La Palma Adası'nda yanardağdaki patlamaların şiddeti arttı, uçuşlar durduruldu

23:59 24.09.2021
© REUTERS / Jon NazcaCumbre Vieja Yanardağı
Cumbre Vieja Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Jon Nazca
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamaların şiddetinin artması üzerine adadaki ticari uçuşların iptal edildiği açıklandı.
Ulusal Güvenlik Birimi'nden verilen bilgide, aktif durumu geçmesinden bu yana en şiddetli patlamaların olduğu Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavların 16 kilometrelik bir alanda 240 hektarlık alanı yok ettiği, çıkan gaz ve dumanın 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.
Kül ve dumanlardan dolayı La Palma ve La Gomera adalarındaki ticari uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu, bugün 30, yarın 47 uçuşun iptal edildiği belirtildi.
Kanarya Adaları'nda faaliyet gösteren Binter hava yolu şirketinin Tenerife kentine olan uçuşlara da kısıtlama getirdiği bilgisi paylaşıldı.
Diğer yandan şimdiye kadar 6 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği La Palma'da, yanardağda yeni iki ağızın açılmasından ve şiddetli patlamaların çevreye verdiği zarardan dolayı tedbir amacıyla üç mahallede 400 kişinin daha bugün tahliye edildiği duyuruldu.
İspanya Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü de yeni ağızlardan gelen lav akıntılarının, saatte yaklaşık 60-80 metre hızla ilerlediğini belirtti.
Bu arada adada tahliye edilenlerin barınma sorunu devam ederken, El Paso'daki futbol sahası da felaketzedelerin kalması için açıldı.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana aktif durumda olan Cumbre Vieja yanardağının şimdiye kadar 400 evi yaktığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
DÜNYA
La Palma adasında yanardağdan çıkan lavlar 5 günde 400 evi kül etti: 'Hayretler içerisinde kaldık'
23 Eylül, 20:27
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