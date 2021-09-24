https://tr.sputniknews.com/20210924/libya-torpili-icin-2-milyon-dolar-isteyen-hunter-biden-cinin-en-ust-duzeyine-erisimim-var-demis-1049214830.html

Libya torpili için 2 milyon dolar isteyen Hunter Biden, 'Çin'in en üst düzeyine erişimim var' demiş

Libya torpili için 2 milyon dolar isteyen Hunter Biden, 'Çin'in en üst düzeyine erişimim var' demiş

ABD Başkanı'nın oğluyla iş yapanların aralarındaki yazışmalar ortaya serildi. ABD ile müttefiklerinin dondurduğu Libya mal varlıklarındaki milyarlarca doların... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T14:06+0300

2021-09-24T14:06+0300

2021-09-24T14:45+0300

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ABD'de 50 yıllık siyasi kariyerini Başkan Yardımcısı ve Başkan koltuğuna oturarak taçlandıran Joe Biden'ın siyasi gücü kullanılarak aile boyu yolsuzluk yapıldığına dair kanıtlara bir yenisi eklendi. İlkin Kasım 2020 başkanlık seçimi öncesi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın kayıp dizüstü bilgisayarından sızan e-postalarla gündeme gelen yolsuzluk dosyasına, Hunter Biden'ın 'ABD ile müttefiklerinin dondurduğu Libya mal varlıklarındaki milyarlarca doların serbest bırakılmasına yardımcı olmak için yılda 2 milyon dolar ücret artı prim istediği' iddiası eklendi. Oğul Biden'ın iş pazarlığı yaparken 'Çin'in en üst düzeyine erişimi olmasıyla övündüğü' de Hunter'ın iş görüşmesi yaptığı kişilerce yayımlanan e-postalardan çıkan iddialar arasında.Suudi işinsanı ile ABD'deki Demokrat Partili uzantısıDemokrat Partili Joe Biden'ın eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcısı olduğu ve ilgilendiği dış politika dosyalarının arasında Libya'nın da bulunduğu dönemde, Libya'nın dondurulmuş milyarca dolarını serbest bıraktırmak için uğraşan Suudi patron Şeyh Muhammed el Rahbani'ye Demokrat Parti bağışçısı Sam Jauhari'nin gönderdiği e-postada, Jauhari, Hunter Biden'ın bu çabaya yardım etmek için yıllık 2 milyon dolar ücret istediğini söylüyor. '2 numaranın oğlu, her yere erişimi var'Business Insider'ın ele geçirdiği 28 Ocak 2015 tarihli e-postada Jauhari, Rahbani'ye şöyle diyor:"Telefon konuşması yoluyla 2 numaranın oğluyla görüştüm. Ücret olarak yılda 2 dolar artı başarı primi istiyor. Kendi adamlarıyla çalışmak istiyor, gizlilik için yakın çevreden insanlar olabilirler. Babası aday olup olmamaya karar veriyor.""Artı yanları, ABD Dünya Gıda Programı'nın Başkanı olması, Libya dosyasına bakan 2 numaranın oğlu olması, Dışişleri, Hazine Bakanlıklarına erişimi olması, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin oğlunun iş ortağı olması ve babasıyla birlikte seyahat ettiğinden, Muammer Kaddafi ile Libya Yatırım Otoritesi'nin paralarının dondurulduğu Avrupa ve Asya'daki herkesle bağlantısının olması. Çin Halk Cumhuriyeti'nin en üst düzeyine erişimi olduğunu, orada da yardım edebileceğini söyledi."'Negatif yanları: Alkol, uyuşturucu bağımlısı, fahişe düşkünü'"Eksi yanları, alkolik, uyuşturucu bağımlısı, kokain yüzünden ABD ordusundan kovulmuş olması, alt sınıf fahişelerin peşinden koşması, sürekli nakit para sorunları yaşaması ve pek çok başka başağrısı.""Sonraki adımlara karar vermek için Gstraad ya da Londra'da buluşmamız lazım."Libya fonlarından yüz milyarlarca doları cebe indirmek içinBusiness Insider'a konuşan pazarlıklardan haberdar iki kişi, yılda 2 dolar ifadesiyle Hunter Biden'ın 2 milyon dolar istediğinin kast edildiğini söyledi. Hunter ile anlaşmaya varılmış gibi görünmediğini aktaran haberde diğer belgelere göre Jauhari ile işbirlikçilerinin serbest bıraktırmaya çalıştığı Libya fonlarının yüzde 5'ini elinde tutmak istediği, bunun da onlarca veya yüz milyonlarca dolar anlamına geldiği belirtildi. Libya lideri Muammer Kaddafi, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve ABD Başkanı Barack Obama'nın düğmesine bastığı NATO hava harekatının desteğiyle sahadaki cihatçılar tarafından 20 Ekim 2011'de öldürülmüştü.Çin Seddi'ni delme çabasıGörünüşe göre Çin hükümeti, Libya'nın dondurulmuş mal varlıklarındaki milyarlarca doların serbest bırakılmasının önünde uzun zaman engel oluşturdu. Eski Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdül Celil, 2011'de “Çin, Libya'nın donmuş varlıklarının serbest bırakılmasını engelliyor” demişti. Diplomat, 2019'da 'Libya hükümetinin finansal varlıklarının serbest kalması çabalarına Çin'in yardımcı olmadığını' yazdı.Hunter Biden da Güzel Şeyler adlı anı kitabında Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşen babasıyla seyahat etmesi ve babasının ilişkilerini kullanması sayesinde Çin'in en önemli şirketleriyle nasıl karlı anlaşmalar yaptığını yazmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210922/abd-anaakim-medyasindan-bidenlarin-aile-boyu-gucu-kotuye-kullanip-yolsuzluk-yapmasina-dair-ilk-1049142100.html

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