https://tr.sputniknews.com/20210924/macaristan-disisleri-afganistandan-gelen-hicbir-siginmaciyi-kabul-etmeyecegiz-1049201963.html

Macaristan Dışişleri Bakanı: Afganistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğiz

Macaristan Dışişleri Bakanı: Afganistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğiz

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkesinin Afganistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğini açıkladı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T01:17+0300

2021-09-24T01:17+0300

2021-09-24T01:18+0300

dünya

afganistan

macaristan

sığınmacı

avrupa birliği

peter siyarto

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Siyarto, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum arasında NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı yeni göç dalgasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e röportaj veren Siyarto, "Afganistan'dan daha fazla göçmen almayacağız. Avrupa Birliği merkezli olsun, NATO merkezli olsun, her türlü bölüşüm mekanizmasını reddedeceğimizi açıkça belirttik. İmkanı yok" ifadelerini kullandı.Bakan ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin, Taliban tarafından ele geçirildikten sonra ülkeden kaçan Afgan sığınmacıları kabul etme sözü vererek, 2015 göç krizindeki hatalarının aynısını yapmalarının üzücü olduğunu belirtti.Siyarto, ağustos ayının sonlarında Afganistan'daki gelişmeleri, Afgan sığınmacılarının Türkiye ve güney Balkanlar üzerinden ülkeye girebilecekleri göz önüne alındığında Macaristan için bir tehdit olarak nitelendirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210923/pentagon-afgan-siginmacilarin-fort-mccoy-ussune-kotu-kosullarda-barindigindan-haberdariz-1049162093.html

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afganistan, macaristan, sığınmacı, avrupa birliği, peter siyarto