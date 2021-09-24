https://tr.sputniknews.com/20210924/macaristan-disisleri-afganistandan-gelen-hicbir-siginmaciyi-kabul-etmeyecegiz-1049201963.html
Macaristan Dışişleri Bakanı: Afganistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğiz
Macaristan Dışişleri Bakanı: Afganistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğiz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkesinin Afganistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğini açıkladı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T01:17+0300
2021-09-24T01:17+0300
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Siyarto, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum arasında NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı yeni göç dalgasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e röportaj veren Siyarto, "Afganistan'dan daha fazla göçmen almayacağız. Avrupa Birliği merkezli olsun, NATO merkezli olsun, her türlü bölüşüm mekanizmasını reddedeceğimizi açıkça belirttik. İmkanı yok" ifadelerini kullandı.Bakan ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin, Taliban tarafından ele geçirildikten sonra ülkeden kaçan Afgan sığınmacıları kabul etme sözü vererek, 2015 göç krizindeki hatalarının aynısını yapmalarının üzücü olduğunu belirtti.Siyarto, ağustos ayının sonlarında Afganistan'daki gelişmeleri, Afgan sığınmacılarının Türkiye ve güney Balkanlar üzerinden ülkeye girebilecekleri göz önüne alındığında Macaristan için bir tehdit olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210923/pentagon-afgan-siginmacilarin-fort-mccoy-ussune-kotu-kosullarda-barindigindan-haberdariz-1049162093.html
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Macaristan Dışişleri Bakanı: Afganistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğiz
01:17 24.09.2021 (güncellendi: 01:18 24.09.2021)
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkesinin Afganistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğini açıkladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Siyarto, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum arasında NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı yeni göç dalgasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sputnik'e röportaj veren Siyarto, "Afganistan'dan daha fazla göçmen almayacağız. Avrupa Birliği merkezli olsun, NATO merkezli olsun, her türlü bölüşüm mekanizmasını reddedeceğimizi açıkça belirttik. İmkanı yok" ifadelerini kullandı.
Bakan ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin, Taliban tarafından ele geçirildikten sonra ülkeden kaçan Afgan sığınmacıları kabul etme sözü vererek, 2015 göç krizindeki hatalarının aynısını yapmalarının üzücü olduğunu belirtti.
Siyarto, ağustos ayının sonlarında Afganistan'daki gelişmeleri, Afgan sığınmacılarının Türkiye ve güney Balkanlar üzerinden ülkeye girebilecekleri göz önüne alındığında Macaristan için bir tehdit olarak nitelendirmişti.