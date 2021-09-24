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Türkiye
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210924/manavgatta-orman-yangini-3-donum-ormanlik-alan-zarar-gordu-1049204024.html
Manavgat'ta orman yangını: 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Manavgat'ta orman yangını: 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu gece saat 23.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etsisiyle hızla büyüyen orman yangını 3 saatlik bir çalışmanın andından... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T04:16+0300
2021-09-24T04:16+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
orman yangını
manavgat
itfaiye ekipleri
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Yangın, Gündoğdu mahallesi Arapbeleni bölgesinde başladı. Sebebi henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yer ekipleri yönlendirildi.Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen ve ağaçları saran alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda yerleşim alanlarına ulaşmadan güçlükle kontrol altına alınabildi.Köylüler de ilaç makinalarına doldurdukları sularla söndürme çalışmalarına destek verdi.Yangında 3 dönüm civarında ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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orman yangını, manavgat, itfaiye ekipleri

Manavgat'ta orman yangını: 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü

04:16 24.09.2021
© İHA / Arif KaplanManavgat - orman yangını
Manavgat - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© İHA / Arif Kaplan
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu gece saat 23.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etsisiyle hızla büyüyen orman yangını 3 saatlik bir çalışmanın andından yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınabildi.
Yangın, Gündoğdu mahallesi Arapbeleni bölgesinde başladı. Sebebi henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yer ekipleri yönlendirildi.
Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen ve ağaçları saran alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda yerleşim alanlarına ulaşmadan güçlükle kontrol altına alınabildi.
Köylüler de ilaç makinalarına doldurdukları sularla söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangında 3 dönüm civarında ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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