https://tr.sputniknews.com/20210924/manavgatta-orman-yangini-3-donum-ormanlik-alan-zarar-gordu-1049204024.html

Manavgat'ta orman yangını: 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Manavgat'ta orman yangını: 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu gece saat 23.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etsisiyle hızla büyüyen orman yangını 3 saatlik bir çalışmanın andından... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T04:16+0300

2021-09-24T04:16+0300

2021-09-24T04:16+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

orman yangını

manavgat

itfaiye ekipleri

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Yangın, Gündoğdu mahallesi Arapbeleni bölgesinde başladı. Sebebi henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yer ekipleri yönlendirildi.Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen ve ağaçları saran alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda yerleşim alanlarına ulaşmadan güçlükle kontrol altına alınabildi.Köylüler de ilaç makinalarına doldurdukları sularla söndürme çalışmalarına destek verdi.Yangında 3 dönüm civarında ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

manavgat

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orman yangını, manavgat, itfaiye ekipleri