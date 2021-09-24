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https://tr.sputniknews.com/20210924/mebden-cubbeli-ahmete-bilgi-almasi-icin-recep-tayyip-erdogan-imam-hatip-lisesine-davet-ediyoruz-1049209655.html
MEB'den Cübbeli Ahmet'e: Bilgi alması için Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ne davet ediyoruz
MEB'den Cübbeli Ahmet'e: Bilgi alması için Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ne davet ediyoruz
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" diyen Cübbeli Ahmet'e "Kendisini daha geniş bilgi... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T11:31+0300
2021-09-24T11:31+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
yeni akit
cübbeli ahmet hoca
kamuoyu
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin” şeklindeki ifadelerini tashih etmesinin arzuladığını söyledi. Yeni Akit gazetesindeki habere göre Yılmaz, şöyle dedi:"Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz. İmam hatip okullarında verilen eğitimde ve ders kitaplarında ayrımcılıkları ve mezhebî farklılıkları öne çıkaran bir anlayış değil Kur’an ve sünnet merkezli, temel İslâmî kaynaklara dayalı bütünleştirici ve birleştirici bir yaklaşım ortaya konulmaktadır.Okullarda verilen din eğitiminde İslam dîni içerisinde ortaya çıkan farklı fıkhî yorumlar ve düşünce oluşumları bir zenginlik olarak kabul edilerek öğrencilerin bu bilgileri doğru bir şekilde öğrenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerin Kur’an ve sünnet çerçevesinde doğru inanca sahip olmaları, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davranış kazanmaları hedeflenmektedir. Ülke insanının dînî inanış ve anlayışlarını göz ardı etmeksizin bid’at ve hurafelerden arındırılmış, sahih bir din öğretimi, devletin denetim ve himâyesinde gerçekleştirilmektedir.Dolayısıyla bu nezih kurumlar hakkında kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin hem de din adına anlatılmasını doğru bulmamaktayız. Okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi zan altında bıraktığı için ifadelerini tashih etmesini arzu ediyoruz.Bir de, kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında ilk açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20210923/cubbeli-ahmet-cocuklarinizi-imam-hatip-ve-ilahiyata-gondereceginize-duz-ortaokul-liselere-gonderin-1049163559.html
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milli eğitim bakanlığı, yeni akit, cübbeli ahmet hoca, kamuoyu

MEB'den Cübbeli Ahmet'e: Bilgi alması için Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ne davet ediyoruz

11:31 24.09.2021
© AA / ArşivCübbeli Ahmet
Cübbeli Ahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA / Arşiv
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" diyen Cübbeli Ahmet'e "Kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında ilk açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz" diye yanıt verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin” şeklindeki ifadelerini tashih etmesinin arzuladığını söyledi.
Yeni Akit gazetesindeki habere göre Yılmaz, şöyle dedi:
"Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz. İmam hatip okullarında verilen eğitimde ve ders kitaplarında ayrımcılıkları ve mezhebî farklılıkları öne çıkaran bir anlayış değil Kur’an ve sünnet merkezli, temel İslâmî kaynaklara dayalı bütünleştirici ve birleştirici bir yaklaşım ortaya konulmaktadır.
Okullarda verilen din eğitiminde İslam dîni içerisinde ortaya çıkan farklı fıkhî yorumlar ve düşünce oluşumları bir zenginlik olarak kabul edilerek öğrencilerin bu bilgileri doğru bir şekilde öğrenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerin Kur’an ve sünnet çerçevesinde doğru inanca sahip olmaları, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davranış kazanmaları hedeflenmektedir. Ülke insanının dînî inanış ve anlayışlarını göz ardı etmeksizin bid’at ve hurafelerden arındırılmış, sahih bir din öğretimi, devletin denetim ve himâyesinde gerçekleştirilmektedir.
Dolayısıyla bu nezih kurumlar hakkında kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin hem de din adına anlatılmasını doğru bulmamaktayız. Okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi zan altında bıraktığı için ifadelerini tashih etmesini arzu ediyoruz.
Bir de, kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında ilk açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz."
Cübbeli Ahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
TÜRKİYE
Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul, liselere gönderin
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