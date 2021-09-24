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Mehmet Ali Erbil: Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyorlar, televizyonu bitirdiler
Mehmet Ali Erbil: Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyorlar, televizyonu bitirdiler
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa programında hakkında bilinmeyenleri anlattı 24.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
magazin
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Erbil, "Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyorlar. Televizyonu bitirdiler. Televizyonculuk mu kaldı? Ben zamanında vergi şampiyonu oldum inşallah bu arkadaşlarımız da aldıkları paranın hakkını verirler." dedi.Erbil'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:
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türkiye, magazin, mehmet ali erbil

Mehmet Ali Erbil: Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyorlar, televizyonu bitirdiler

19:40 24.09.2021 (güncellendi: 20:18 24.09.2021)
© AAMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
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Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa programında hakkında bilinmeyenleri anlattı
Erbil, "Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyorlar. Televizyonu bitirdiler. Televizyonculuk mu kaldı? Ben zamanında vergi şampiyonu oldum inşallah bu arkadaşlarımız da aldıkları paranın hakkını verirler." dedi.
Erbil'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:
Can Yaman'ı izlediğim yok. Bir dizide denk gelmiştim. Kültürlü bir çocuk. İtalyancası var, İngilizcesi var. Ben takdir ediyorum.
Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum. Hem sesi var, hem oyunculuğu var, hem aurası var. Dünya starlarıyla başa çıkabilecek bir isim... Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş duyduğum kadarıyla.
İlk evliliğimde param yoktu. İçgüveysi gittim. Her evliliğimde sıfıra düştüm. Yeniden başladım. Son evliliğimde çok vardı, yarısını verdim. Verdiğim nafakaklardan hiç pişman değilim. Neticede çocuklarım var. Hepsinin evlerini üzerlerine verdim.
Evliliklerimin dışında hiçbir kadına hiçbir şey almadım. İlişkilerimde cimriyim. Çocuğumun annesi dururken ne gerek var? Taksi paralarını veriyorum.
Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldım. Sezin'in eşi benim hastalığım boyunca 9 ay başımdan ayrılmadı. Allah herkese öyle bir damat nasip etsin.
Kaç tane evim olduğunu söylemeyelim. Benim değil, dünya malı. Kiradaki evlerden yada faizlerden geçiniyorum. 3 evi sattım, baktım ki 10 kira getiriyor faiz. Faize yatırdım. Evde 7 kişiyiz. Asistan maşallah o kadar boğazlı ki, 10 kilo aldı geldiğinden beri.
742004
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