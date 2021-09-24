Mehmet Ali Erbil: Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyorlar, televizyonu bitirdiler

Can Yaman'ı izlediğim yok. Bir dizide denk gelmiştim. Kültürlü bir çocuk. İtalyancası var, İngilizcesi var. Ben takdir ediyorum. Can Yaman'ı izlediğim yok. Bir dizide denk gelmiştim. Kültürlü bir çocuk. İtalyancası var, İngilizcesi var. Ben takdir ediyorum.

Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum. Hem sesi var, hem oyunculuğu var, hem aurası var. Dünya starlarıyla başa çıkabilecek bir isim... Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş duyduğum kadarıyla. Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum. Hem sesi var, hem oyunculuğu var, hem aurası var. Dünya starlarıyla başa çıkabilecek bir isim... Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş duyduğum kadarıyla.

İlk evliliğimde param yoktu. İçgüveysi gittim. Her evliliğimde sıfıra düştüm. Yeniden başladım. Son evliliğimde çok vardı, yarısını verdim. Verdiğim nafakaklardan hiç pişman değilim. Neticede çocuklarım var. Hepsinin evlerini üzerlerine verdim. İlk evliliğimde param yoktu. İçgüveysi gittim. Her evliliğimde sıfıra düştüm. Yeniden başladım. Son evliliğimde çok vardı, yarısını verdim. Verdiğim nafakaklardan hiç pişman değilim. Neticede çocuklarım var. Hepsinin evlerini üzerlerine verdim.

Evliliklerimin dışında hiçbir kadına hiçbir şey almadım. İlişkilerimde cimriyim. Çocuğumun annesi dururken ne gerek var? Taksi paralarını veriyorum. Evliliklerimin dışında hiçbir kadına hiçbir şey almadım. İlişkilerimde cimriyim. Çocuğumun annesi dururken ne gerek var? Taksi paralarını veriyorum.

Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldım. Sezin'in eşi benim hastalığım boyunca 9 ay başımdan ayrılmadı. Allah herkese öyle bir damat nasip etsin. Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldım. Sezin'in eşi benim hastalığım boyunca 9 ay başımdan ayrılmadı. Allah herkese öyle bir damat nasip etsin.