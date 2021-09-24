https://tr.sputniknews.com/20210924/merkel-hristiyan-demokratlari-sosyal-demokratlastirdi-sira-sosyal-demokratlarin-sagcisi-scholzda-1049232275.html

'Merkel Hristiyan Demokratları sosyal demokratlaştırdı, sıra sosyal demokratların sağcısı Scholz'da'

'Merkel Hristiyan Demokratları sosyal demokratlaştırdı, sıra sosyal demokratların sağcısı Scholz'da'

Osman Çutsay'a göre, Almanya'da 'renksiz' seçimi sosyal demokratların sağcı adayı Scholz belirleyecek. Çutsay, 'utangaç hegemon' Merkel'in 'gerçek prensi'... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T23:21+0300

2021-09-24T23:21+0300

2021-09-25T01:22+0300

eksen

almanya

angela merkel

türkiye

seçim

armin laschet

hristiyan demokrat birlik (cdu)

annalena baerbock

olaf scholz

osman çutsay

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Almanya, 16 yıl süren Angela Merkel yönetiminin ardından yeni liderini belirlemek üzere sandığa gidiyor. Pazar günkü seçimler öncesinde adaylar son tartışmaları yürütürken, Sosyal Demokratların (SPD) adayı Olaf Scholz yarışı önde götürüyor. Merkel'in halefi Hristiyan Demokratların (CDU) adayı Armin Laschet ikinci sırada yer alırken, Annalena Baerbock liderliğindeki Yeşiller üçüncü sırada. 26 Eylül seçimleri ortaya yeni bir koalisyon çıkaracak gibi görünürken, gerek Scholz gerekse Baerbock'un söylemleri SPD ile Yeşillerin başını çektiği bir koalisyona işaret ediyor.Siyasete veda etmeye hazırlanan Merkel sonrası Alman siyasetinde Türkiye'ye bakışta da fazla bir değişiklik görünmüyor. Ankara'nın AB üyeliği dışlanırken, ekonomik ilişkileri sıkı tutan özel ilişki biçimi ve sığınmacı anlaşması öne çıkıyor.Merkel sonrası Alman siyasetinin durumu, başta Scholz olmaz üzere adyaların çizdiği profiller ve Türkiye'ye bakışlarını gazeteci ve yazar Osman Çutsay ile konuştuk.‘Almanya’daki seçim süreci renksiz ve belirsiz’Osman Çutsay’a göre, Almanya'da 26 Eylül genel seçimleri 'renksiz ve belirsiz' bir ortamda gerçekleşiyor. Seçim sürecinde son bir yılda adayların oy oranlarında büyük oynamalara işaret eden Çutsay, değişik bir tablonun ortaya çıktığını vurguladı:'Merkel'in utangaç hegemonluğunun devamı Scholz'Çutsay'a göre asıl mesele Merkel sonrası Merkel'in politikalarını kimin sürdüreceğinde düğümleniyor. Merkel'in Almanya'da klasik sağ olan Hristiyan Demokrat hareketi 'sosyal demokratlaştırdığı' görüşündeki Çutsay, gelinen noktada insanların 'taklit yerine aslına' yöneldiklerini dile getirdi. Merkel'in 'utangaç bir hegemon' olarak şahsi görünümüne atıf yapan Çutsay, bu bağlamda devamlılığının da Sosyal Demokrat aday Olaf Scholz'da göründüğünü aktardı. Çutsay'a göre Scholz de sosyal demokratlar içerisindeki sağcı. Çutsay, 1990'ların sonunda Alman siyasetinde solcuların sağcıları öne çıkardığı döneme atıfta bulunarak aynısının tekrarlandığını dile getirdi:'Scholz'un asgari ücret, yoksulluk ve vergi ile ilgili çıkışları prim topladı'Diğer yandan Çutsay, Scholz'un aday olur olmaz, zekice bir hamleyle asgari ücreti artırmak, çok yüksek kiralar ve emekliler başta olmak üzere yoksulların sorunlarına el atmasına dikkat çekti. Scholz'u gelirleri iyi olanlardan daha yüksek vergi alma vaadinin de prim topladığını belirtirken, kitlelerde 'olacaksa bu olsun' izleniminin öne çıktığını vurguladı:‘Alman siyasetinde köklü bir dönüşüm var, tek başına bir partinin iktidarı artık zor’Çutsay, Alman siyasetinde hiçbir partinin tek başına iktidar olmasının mümkün görünmediği köklü bir dönüşüme işaret etti. Sosyal Demokrat Scholz'un Yeşiller'le koalisyon yapmasının kesin gibi göründüğünü belirten Çutsay, başka partilerin de buna eklenmesi olasılığını andı. Laschet'in hezimet yaşaması halinde Hristiyan Demokrat cephenin sarsılacağı görüşündeki Çutsay, bunun da Türkiye'ye etkileri olacağı değerlendirmesinde bulundu:'Seçim kampanyalarında Türkiye pek anılmadı, AB üyeliğinin olmayacağını iki taraf da biliyor, imtiyazlı ortaklık olabilir'Çutsay, Türkiye'ye yönelik Merkel politikalarını Laschet ve Scholz'un da devam ettireceği ancak Yeşiller'in Ankara'ya çok daha sert eleştirileri olduğunu anımsattı. Türkiye ekonomisinin Almanya ekonomisine bağımlılığına dikkat çeken Çutsay, jeoekonomik bir güç olan Almanya'daki iktidar değişikliğinin Ankara'ya etkilememesinin imkansız olduğunu belirtti. Çutsay'a göre Almanya'daki partiler seçim kampanyalarında Türkiye'yi pek anmazken, artık iki taraf da Türkiye'nin AB üyeliği gibi bir meselenin kalmadığının bilincinde:'Merkel'in gerçek prensi Scholz, AB üyeliği sürtüşmesinin yersiz olduğunu söyledi'Çutsay, Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Türkiye kökenli bulunduğunu anımsatırken, gelişmelerin iki tarafa da yansıdığını ve Berlin'in bu etkiden rahatsız olduğunu söyledi. Olaf Scholz için 'Merkel'in gerçek prensi' diyen Çutsay, 'sakin' bir politikacı olarak üyelik meselerinde yeniden sürtüşmeyi yersiz bulduğunun anlaşıldığını da dile getirdi.

almanya

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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almanya, angela merkel, türkiye, seçim, armin laschet, hristiyan demokrat birlik (cdu), annalena baerbock, olaf scholz, osman çutsay