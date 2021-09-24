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Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçında da oynayamayacak
Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçında da oynayamayacak
PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçında da görev alamayacak. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T17:35+0300
2021-09-24T18:16+0300
spor
lionel messi
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle takımının Montpellier ile yarın oynayacağı lig maçında da görev alamayacak.Kulüpten yapılan açıklamada, tedavisine devam edilen 34 yaşındaki oyuncunun bugün düz koşulara başladığı ve yarınki Montpellier maçında forma giyemeyeceği belirtildi.Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi, takımının hafta içi Metz ile oynadığı lig maçının ardından sakatlığı nedeniyle ikinci kez üst üste sahada yer alamayacak.Arjantinli futbolcu, son olarak PSG ile Olympique Lyon arasındaki 6. hafta maçında forma giyerken, mücadelenin 76. dakikasında oyundan çıkarılmıştı.
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Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçında da oynayamayacak

17:35 24.09.2021 (güncellendi: 18:16 24.09.2021)
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIERPSG Başkanı Nasır el Halifi ile sözleşme imzlayan Lionel Messi, giyeceği 30 numaralı formayla poz verdi.
PSG Başkanı Nasır el Halifi ile sözleşme imzlayan Lionel Messi, giyeceği 30 numaralı formayla poz verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçında da görev alamayacak.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle takımının Montpellier ile yarın oynayacağı lig maçında da görev alamayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, tedavisine devam edilen 34 yaşındaki oyuncunun bugün düz koşulara başladığı ve yarınki Montpellier maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi, takımının hafta içi Metz ile oynadığı lig maçının ardından sakatlığı nedeniyle ikinci kez üst üste sahada yer alamayacak.
Arjantinli futbolcu, son olarak PSG ile Olympique Lyon arasındaki 6. hafta maçında forma giyerken, mücadelenin 76. dakikasında oyundan çıkarılmıştı.

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