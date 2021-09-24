https://tr.sputniknews.com/20210924/messi-sakatligi-nedeniyle-montpellier-macinda-da-oynayamayacak-1049222328.html

Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçında da oynayamayacak

Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçında da oynayamayacak

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçında da görev alamayacak. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T17:35+0300

2021-09-24T17:35+0300

2021-09-24T18:16+0300

spor

lionel messi

psg

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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle takımının Montpellier ile yarın oynayacağı lig maçında da görev alamayacak.Kulüpten yapılan açıklamada, tedavisine devam edilen 34 yaşındaki oyuncunun bugün düz koşulara başladığı ve yarınki Montpellier maçında forma giyemeyeceği belirtildi.Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi, takımının hafta içi Metz ile oynadığı lig maçının ardından sakatlığı nedeniyle ikinci kez üst üste sahada yer alamayacak.Arjantinli futbolcu, son olarak PSG ile Olympique Lyon arasındaki 6. hafta maçında forma giyerken, mücadelenin 76. dakikasında oyundan çıkarılmıştı.

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lionel messi, psg