https://tr.sputniknews.com/20210924/meteorolojiden-dogu-karadeniz-icin-kar-yagisi-uyarisi-1049230123.html

Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), birçok il için uyarıda bulundu. MGM'nin açıklamasında yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T23:50+0300

2021-09-24T23:50+0300

2021-09-24T23:50+0300

yaşam

türkiye

kar yağışı

meteoroloji

doğu karadeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0e/1043806874_0:41:1201:716_1920x0_80_0_0_bff916290b8eec095d0586d7af227e21.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Rize’nin doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, yarın iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgar uyarısında “Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı kesimlerden kuvvetli (40-70 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denilirken, zirai don tehlikesi açıklamasında da “26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

doğu karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kar yağışı, meteoroloji, doğu karadeniz