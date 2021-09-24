Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210924/mezarlikta-topraga-gomulmus-canli-bebek-bulundu-1049223888.html
Mezarlıkta toprağa gömülmüş canlı bebek bulundu
Mezarlıkta toprağa gömülmüş canlı bebek bulundu
Adıyaman'da şehit mezarlığını ziyaret eden lise öğrencileri, vücudu toprağa gömülmüş bir bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T18:25+0300
2021-09-24T18:25+0300
2021-09-24T18:25+0300
yaşam
adıyaman
bebek
mezarlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049223715_15:0:1291:718_1920x0_80_0_0_c24fe53a54295e0047b588e09ab153f8.png
Adıyaman'daki bir mezarlıkta vücudunun bir kısmı toprağa gömülmüş bir bebek bulundu.DHA'nın aktardığı haberde, öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Esra Yücedağ, Nisa Yüce, Leyla Tuba Koç ve Özgenur Erbil, şehit kabrini ziyarete gitti.Öğrenciler, bir süre sonra bebek ağlaması duyunca mezarlıkta arama yaptı. Bir mezarın yanında, vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulan öğrenciler, polise haber verdi.İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
adıyaman
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049223715_174:0:1131:718_1920x0_80_0_0_01daa0170154ab5a497da16ac0d443b7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adıyaman, bebek, mezarlık
Mezarlıkta toprağa gömülmüş canlı bebek bulundu
Adıyaman'da şehit mezarlığını ziyaret eden lise öğrencileri, vücudu toprağa gömülmüş bir bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Adıyaman'daki bir mezarlıkta vücudunun bir kısmı toprağa gömülmüş bir bebek bulundu.
DHA'nın aktardığı haberde, öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.
Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri
Esra Yücedağ, Nisa Yüce, Leyla Tuba Koç ve Özgenur Erbil, şehit kabrini ziyarete gitti.
Öğrenciler, bir süre sonra bebek ağlaması duyunca mezarlıkta arama yaptı. Bir mezarın yanında, vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulan öğrenciler, polise haber verdi.
İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.