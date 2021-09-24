Mısır, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light’ı onayladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Mısır İlaç Dairesi’nin, tek dozluk Sputnik Light aşısının ülkede kullanılmasına onay verdiğini belirtti.İki doz şeklinde uygulanan Sputnik V aşısı da Mısır’da şubat ayında onaylanmıştı.Sputnik V aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light’ın uygulandığı ülkelerden aşının yüksek seviyede güvenli ve etkili olduğuna ilişkin bulgular geliyor.Arjantin’de yaşlı insanların aşılanmasının baz alındığı bir araştırmada, söz konusu Rus aşısının yüzde 78.6-83.7 etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldı.Sputnik Light’ın yaygın aşılama programında kullanıldığı Paraguay’ın sağlık otoritesinin ilettiği bulgular ise aşının yüzde 93.5 seviyesinde etkili olduğunu gösteriyor.Sputnik Light, şu an tek başına koruyucu bir aşı olarak kullanıldığı gibi, başka aşıların uygulanmasını takiben pekiştirici doz olarak kullanımının araştırıldığı çalışmalarda da yer alıyor.Rus Sputnik Light ve Sputnik V aşıları, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.
İki doz şeklinde uygulanan Sputnik V aşısı da Mısır’da şubat ayında onaylanmıştı.
Sputnik V aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light’ın uygulandığı ülkelerden aşının yüksek seviyede güvenli ve etkili olduğuna ilişkin bulgular geliyor.
Arjantin’de yaşlı insanların aşılanmasının baz alındığı bir araştırmada, söz konusu Rus aşısının yüzde 78.6-83.7 etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldı.
Sputnik Light’ın yaygın aşılama programında kullanıldığı Paraguay’ın sağlık otoritesinin ilettiği bulgular ise aşının yüzde 93.5 seviyesinde etkili olduğunu gösteriyor.
Sputnik Light, şu an tek başına koruyucu bir aşı olarak kullanıldığı gibi, başka aşıların uygulanmasını takiben pekiştirici doz olarak kullanımının araştırıldığı çalışmalarda da yer alıyor.
Rus Sputnik Light ve Sputnik V aşıları, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.