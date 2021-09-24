Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
MEB'den Ankara'daki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni hakkında soruşturma
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210924/msb-turkiyeye-yasa-disi-yollardan-girmeye-calisan-2-deasli-yakalandi-1049219640.html
MSB: Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı
MSB: Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD mensubunun yakalandığını açıkladı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T16:23+0300
2021-09-24T16:23+0300
türkiye
hatay
deaş
terör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1042931775_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b5251b668d19be3c4a5a6ae64e6c2ff5.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD'linin Hatay'da hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1042931775_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_b83630e9c4afbfce9eae3957e61769f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, deaş, terör

MSB: Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı

16:23 24.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/MSBTSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri
TSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/MSB
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD mensubunun yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD'linin Hatay'da hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:09Bakan Yanık: Yaşlılarımızın pandemiden etkilenme oranı dünya ortalamasının altında
17:07İstanbul'da 1600 yıllık Bizans çeşmesi bulundu
16:52Sarışın bombaya dönüştükten sonra 100 bin takipçi yitiren Billie Eilish: Koca memelerden korkuyorlar
16:50Ukrayna’da altıncı sınıf ders kitabında yazanlar ebeveynlerin tepkisini çekti
16:49Fransız moda devi Saint Laurent, kürk kullanarak giysi tasarlamayı bırakacak
16:47Oyuncu Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım
16:43Pentagon, Kuzey Kutbu'nda yeni düzen kurmayı planlıyor
16:39Kremlin, Taliban'ın 'Rusya'dan davet bekliyoruz' açıklamasına yanıt verdi
16:35MEB'den Ankara'daki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni hakkında soruşturma
16:28İspanya hükümeti, La Palma Adası için acil yardım planını açıkladı
16:25Hamileler için Kovid-19 rehberinde 'aşı' güncellemesi
16:23MSB: Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı
16:09Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Faiz indiriminin büyümeye vereceği katkı, kur baskısına yenilebilir
16:05AK Parti Sözcüsü Çelik: Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz
15:55Avrupa’nın en yüksek dağındaki tırmanış sırasında beş Rus dağcı hayatını kaybetti
15:44 3 çocuk annesinin estetik ameliyat sonrası ölümüne ilişkin soruşturma
15:38Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlenen Mary Cosby, kiliseyi tarikata çevirmekle suçlanıyor
15:32Kaymakamdan muhtarlara ’sulama suyu’ uyarısı: 'Suyu foşur foşur akıtma devri bitti'
15:32Avustralya'nın Kovid-19 veri takip sitesinin arkasından 14 yaşında üç çocuk çıktı
15:25Bakan Pakdemirli: Çiftçimizin 'Zarar ediyoruz' dediği bir ürün yok