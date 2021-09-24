MSB: Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD'linin Hatay'da hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD mensubunun yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD'linin Hatay'da hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/XcEBCmv7UL