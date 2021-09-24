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https://tr.sputniknews.com/20210924/muson-yagmurlari-pakistanda-sele-neden-oldu-1049201534.html
Muson yağmurları Pakistan’da sele neden oldu
Muson yağmurları Pakistan’da sele neden oldu
Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan Muson yağmurları sele neden oldu. Birçok araç ve yaya yollarda mahsur kalırken, cadde ve sokaklar göle döndü. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T01:02+0300
2021-09-24T01:02+0300
2021-09-24T01:06+0300
dünya
pakistan
sel
muson
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Pakistan’ın Karaçi şehrinde meydana gelen aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.Yerel basındaki haberlere göre, şehrin çeşitli bölgelerinde etkili şiddetli yağışlar sonucu yollarda taşkınlar oluştu.Aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda araç sel sularında sürüklenirken, trafik de yer yer durma noktasına geldi.Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı yerlerde ise elektrik kesintileri yaşandı.Yetkililer, şiddetli yağışların yarın da sürmesinin beklendiğini duyurarak, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
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pakistan, sel, muson
Muson yağmurları Pakistan’da sele neden oldu 01:02 24.09.2021 (güncellendi: 01:06 24.09.2021)
Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan Muson yağmurları sele neden oldu. Birçok araç ve yaya yollarda mahsur kalırken, cadde ve sokaklar göle döndü.
Pakistan’ın Karaçi şehrinde meydana gelen aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Yerel basındaki haberlere göre, şehrin çeşitli bölgelerinde etkili şiddetli yağışlar sonucu yollarda taşkınlar oluştu.
Aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda araç sel sularında sürüklenirken, trafik de yer yer durma noktasına geldi.
Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı yerlerde ise elektrik kesintileri yaşandı.
Yetkililer, şiddetli yağışların yarın da sürmesinin beklendiğini duyurarak,
vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili
muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.