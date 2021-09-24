Mustafa Şentop: Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek

"Çok kısa zamanda büyük mesafeler alındı, inşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri alacağız ve Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek. Elinizde imkanlar olursa bunları yerli olarak, milli olarak geliştirebiliyorsanız, kimseye muhtaç olmadan savunma sanayi imkanlarına sahipseniz, o zaman çok daha güçlü bir ülke olursunuz. Masada güçlü olmanın, diplomasi alanında güçlü olmanın şartı da budur"