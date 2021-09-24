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Mustafa Şentop: Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek
Mustafa Şentop: Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST'i ziyaret etti. Şentop, "Çok kısa zamanda büyük mesafeler alındı, inşallah çok daha kısa... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T23:55+0300
2021-09-24T23:55+0300
politika
mustafa şentop
savunma sanayii başkanlığı
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST’i ziyaret etti. Şentop, alanı gezerken ziyaretçilerle sık sık fotoğraf çektirdi. Stantları tek tek gezen Şentop, geliştirilen ürünler hakkında bilgiler aldı.Mustafa Şentop, TEKNOFEST 2021’i ziyaretinde gazetecilere, açıklamalarda bulundu. Teknoloji alanındaki küçük adımların daha sonra geometrik bir şekilde kendisini katlayarak devam ettiğine işaret eden Şentop, açıklamasında şunlara değindi:
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mustafa şentop, savunma sanayii başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

Mustafa Şentop: Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek

23:55 24.09.2021
© DHAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© DHA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST'i ziyaret etti. Şentop, "Çok kısa zamanda büyük mesafeler alındı, inşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri alacağız ve Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST’i ziyaret etti. Şentop, alanı gezerken ziyaretçilerle sık sık fotoğraf çektirdi. Stantları tek tek gezen Şentop, geliştirilen ürünler hakkında bilgiler aldı.
Mustafa Şentop, TEKNOFEST 2021’i ziyaretinde gazetecilere, açıklamalarda bulundu. Teknoloji alanındaki küçük adımların daha sonra geometrik bir şekilde kendisini katlayarak devam ettiğine işaret eden Şentop, açıklamasında şunlara değindi:

"Çok kısa zamanda büyük mesafeler alındı, inşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri alacağız ve Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek. Elinizde imkanlar olursa bunları yerli olarak, milli olarak geliştirebiliyorsanız, kimseye muhtaç olmadan savunma sanayi imkanlarına sahipseniz, o zaman çok daha güçlü bir ülke olursunuz. Masada güçlü olmanın, diplomasi alanında güçlü olmanın şartı da budur"

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