https://tr.sputniknews.com/20210924/muteahhitler-cimento-fiyatlarini-boykot-icin-baslattiklari-is-birakma-eylemini-bitiriyor-1049210359.html

Müteahhitler, çimento fiyatlarını boykot için başlattıkları iş bırakma eylemini bitiriyor

Müteahhitler, çimento fiyatlarını boykot için başlattıkları iş bırakma eylemini bitiriyor

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento sektöründeki fiyat artışlarına tepki olarak 9 Eylül'de başlattıkları "iş... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T11:52+0300

2021-09-24T11:52+0300

2021-09-24T11:52+0300

türkiye

boykot

iş bırakma

çimento

müteahhit

iş bırakma eylemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048955745_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6830660442e1056cf2c5f78a4db33d5f.jpg

Müteahhitler, çimento fiyatlarında artış nedeniyle başlattıkları iş durdurma eylemini bugün saat 17.00 itibarıyla sonlandıracaklarını açıkladı.İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri arasındaki inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mallarının başında çimentonun geldiğini belirtti.Bu sebeple çimentoya yapılan fahiş zamlara karşı boykot ve iş durdurma kararı aldıklarını hatırlatan Tellioğlu, şöyle devam etti:'Bundan sonraki sorumluluk tamamen hükümetin ve ilgili kurumların'Ülke ekonomisini sarsan, rekabet şartlarını ortadan kaldıran, birçok sektörü darboğaza sokan, iflaslara ve işsizliğe sebep olan ve alım gücünü bitiren "fahiş fiyat" artışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye kamuoyuna açıkladığı mücadeleyi seferberlik olarak gördüklerini vurgulayan Tellioğlu, şunları kaydetti:Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle boykot kararı almıştı. İnşaatların 9 Eylül'den 24 Eylül'e kadar durdurulduğu belirtilmişti.

1

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boykot, iş bırakma, çimento, müteahhit, iş bırakma eylemi