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https://tr.sputniknews.com/20210924/peru-secimlerinin-maglubu-fujimori-baskent-limada-asiri-sagci-vox-partisinin-liderlerini-agirladi-1049204148.html
Peru seçimlerinin mağlubu Fujimori, başkent Lima'da aşırı sağcı Vox partisinin liderlerini ağırladı
Peru seçimlerinin mağlubu Fujimori, başkent Lima'da aşırı sağcı Vox partisinin liderlerini ağırladı
Peru'da geçen aylarda düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Fuerza Popular partisi lideri Keiko Fujimori, Lima'da İspanyol aşırı sağcı Vox... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T04:46+0300
2021-09-24T04:46+0300
dünya
seçim
peru
keiko fujimori
vox
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Peru'da nisan ayında gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde sosyalist Peru Libre partisinin lideri Pedro Castillo karşısında mağlup olan sağcı Fuerzo Popular partisi lideri Keiko Fujimori, başkent Lima'da İspanyol aşırı sağcı Vox partisinin liderlerini ağırladı.Fujimori, düzenlenen etkinliğe ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Avrupa Parlamentosu temsilcisi (Vox adına) Hermann Tertsch, Vox Başkan Yardımcısı Víctor González ve Disenso Vakfı Başkanı Jorge Martín Frías ile önemli bir toplantı gerçekleştirdim. Komünizmin ilerleyişi konusundaki endişelerimizi paylaşıyor ve özgürlük ve demokrasiyi müdafaa etmeye olan bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.Ayrıca Vox liderliği, Lima ziyareti kapsamında sağcı Renovación Popular ve Avanza País partilerinin kongre üyeleriyle de bir araya geldi.Seçimlerin 11 Nisan'daki ilk turunda en çok oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Castillo'nun Peru Libre partisinin, 8 milyon 836 bin 380 oy alarak yüzde 50.12 ile seçimden zaferle ayrıldığı bildirilmişti.Resmi sonuçların 43 gün sonra duyurulduğu ülkede, JNE'nin yayınladığı seçim tablosunda Castillo'nun, rakibi Fuerza Popular adayı Fujimori'ye 44 bin 58 oy fark attığı görülmüştü.Castillo, yardımcısı Dina Boluarte ile birlikte Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da göreve başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210729/peruda-solcu-pedro-castillo-devlet-baskani-olarak-yemin-etti-1045083840.html
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seçim, peru, keiko fujimori, vox

Peru seçimlerinin mağlubu Fujimori, başkent Lima'da aşırı sağcı Vox partisinin liderlerini ağırladı

04:46 24.09.2021
© REUTERS / SEBASTIAN CASTANEDAKeiko Fujimori
Keiko Fujimori - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / SEBASTIAN CASTANEDA
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Peru'da geçen aylarda düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Fuerza Popular partisi lideri Keiko Fujimori, Lima'da İspanyol aşırı sağcı Vox partisinin liderlerini ağırlayarak, 'komünizmin ilerlemesine karşı ortak endişeyi paylaştıklarını' söyledi.
Peru'da nisan ayında gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde sosyalist Peru Libre partisinin lideri Pedro Castillo karşısında mağlup olan sağcı Fuerzo Popular partisi lideri Keiko Fujimori, başkent Lima'da İspanyol aşırı sağcı Vox partisinin liderlerini ağırladı.
Fujimori, düzenlenen etkinliğe ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Avrupa Parlamentosu temsilcisi (Vox adına) Hermann Tertsch, Vox Başkan Yardımcısı Víctor González ve Disenso Vakfı Başkanı Jorge Martín Frías ile önemli bir toplantı gerçekleştirdim. Komünizmin ilerleyişi konusundaki endişelerimizi paylaşıyor ve özgürlük ve demokrasiyi müdafaa etmeye olan bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Vox liderliği, Lima ziyareti kapsamında sağcı Renovación Popular ve Avanza País partilerinin kongre üyeleriyle de bir araya geldi.
Seçimlerin 11 Nisan'daki ilk turunda en çok oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Castillo'nun Peru Libre partisinin, 8 milyon 836 bin 380 oy alarak yüzde 50.12 ile seçimden zaferle ayrıldığı bildirilmişti.
Resmi sonuçların 43 gün sonra duyurulduğu ülkede, JNE'nin yayınladığı seçim tablosunda Castillo'nun, rakibi Fuerza Popular adayı Fujimori'ye 44 bin 58 oy fark attığı görülmüştü.
Castillo, yardımcısı Dina Boluarte ile birlikte Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da göreve başlamıştı.
Peru - Pedro Castillo - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2021
DÜNYA
Peru'da solcu Pedro Castillo, Devlet Başkanı olarak yemin etti
29 Temmuz, 04:10
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