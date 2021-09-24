https://tr.sputniknews.com/20210924/peskov-talibanin-rusyadan-davet-bekliyoruz-aciklamasina-yanit-verdi-1049220359.html

Kremlin, Taliban'ın 'Rusya'dan davet bekliyoruz' açıklamasına yanıt verdi

Kremlin, Taliban'ın 'Rusya'dan davet bekliyoruz' açıklamasına yanıt verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Taliban'ın Moskova'ya davet edilip edilmeyeceğini Kabil'deki yeni hükümetin atacağı adımlara göre belirleyeceklerini söyledi. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T16:39+0300

2021-09-24T16:39+0300

2021-09-24T16:41+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

kremlin

dmitriy peskov

açıklama

davet

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Taliban geçici hükümetinde Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı görevine getirilen Zabihullah Mücahid, Taliban heyetinin Moskova'dan davet beklediğini söylemişti.Günlük basın toplantısında Peskov'a Mücahit'in sözleri hatırlatılarak Rusya'nın Taliban heyetini Moskova'ya davet etmeyi planlayıp planlamamadığı soruldu.Peskov, "Dünyada ezici çoğunluktaki ülke gibi biz de, Taliban'ın Afganistan'da neler yaptığını, ülkedeki hükümet sisteminin hangi nihai yapıyı kabul edeceğini ve daha önce verilen sözlerin nasıl yerine getirileceğini en dikkatli şekilde takip ediyoruz" yanıtını verdi.Mücahid, Rusya’nın yaptırım baskısının azaltılması ve ülkenin yeniden inşasında BM ile Afganistan arasında arabulucu rolü oynayabileceğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20210924/talibanin-kidemli-infazcisi-uzuv-kesme-cezalari-guvenligi-saglamak-amaciyla-devam-edecek-1049215759.html

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rusya, afganistan, taliban, kremlin, dmitriy peskov, açıklama, davet