Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Kremlin, Taliban'ın 'Rusya'dan davet bekliyoruz' açıklamasına yanıt verdi
16:39 24.09.2021 (güncellendi: 16:41 24.09.2021)
© Sputnik / Grigory Sysoev/
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Taliban'ın Moskova'ya davet edilip edilmeyeceğini Kabil'deki yeni hükümetin atacağı adımlara göre belirleyeceklerini söyledi.
Taliban geçici hükümetinde Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı görevine getirilen Zabihullah Mücahid, Taliban heyetinin Moskova'dan davet beklediğini söylemişti.
Günlük basın toplantısında Peskov'a Mücahit'in sözleri hatırlatılarak Rusya'nın Taliban heyetini Moskova'ya davet etmeyi planlayıp planlamamadığı soruldu.
Peskov, "Dünyada ezici çoğunluktaki ülke gibi biz de, Taliban'ın Afganistan'da neler yaptığını, ülkedeki hükümet sisteminin hangi nihai yapıyı kabul edeceğini ve daha önce verilen sözlerin nasıl yerine getirileceğini en dikkatli şekilde takip ediyoruz" yanıtını verdi.
Mücahid, Rusya’nın yaptırım baskısının azaltılması ve ülkenin yeniden inşasında BM ile Afganistan arasında arabulucu rolü oynayabileceğini söylemişti.
Günlük basın toplantısında Peskov'a Mücahit'in sözleri hatırlatılarak Rusya'nın Taliban heyetini Moskova'ya davet etmeyi planlayıp planlamamadığı soruldu.
Peskov, "Dünyada ezici çoğunluktaki ülke gibi biz de, Taliban'ın Afganistan'da neler yaptığını, ülkedeki hükümet sisteminin hangi nihai yapıyı kabul edeceğini ve daha önce verilen sözlerin nasıl yerine getirileceğini en dikkatli şekilde takip ediyoruz" yanıtını verdi.
Mücahid, Rusya’nın yaptırım baskısının azaltılması ve ülkenin yeniden inşasında BM ile Afganistan arasında arabulucu rolü oynayabileceğini söylemişti.