https://tr.sputniknews.com/20210924/pfdkdan-besiktas-ve-adana-demirspora-para-cezasi-1049229749.html

PFDK'dan Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası

PFDK'dan Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası verdi. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T23:26+0300

2021-09-24T23:26+0300

2021-09-24T23:26+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

beşiktaş

adana demirspor

para cezası

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TFF'den yapılan açıklamada, iki takım arasında oynanan lig maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak siyah-beyazlı kulübe 32 bin lira, Adana Demirspor'a ise 16 bin lira para cezası verildiği belirtildi.Aynı müsabakanın sonunda yaşanan olaylarla kurula sevk edilen Beşiktaş yardımcı antrenörlerinden Ozan Köprülü, kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, kulüp personelleri Can Otay ve Erdal Erdem'e 13'er bin lira para cezası verildiği kaydedildi.Kurula sevk edilen Adana Demirspor görevlisi Oğuzhan Delen de 13 bin lira ile cezalandırıldı.Kurul ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ​​​​​​​taraftarların bir sonraki müsabakaya girişini de yasakladı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, adana demirspor, para cezası