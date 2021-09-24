https://tr.sputniknews.com/20210924/prof-dr-oruc-marmara-denizinde-tsunami-insanlari-denize-surukleyebilir--1049211906.html

Prof. Dr. Oruç: Marmara Denizi'nde tsunami, insanları denize sürükleyebilir

Prof. Dr. Oruç: Marmara Denizi'nde tsunami, insanları denize sürükleyebilir

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç, Marmara Denizi'nde yıkıcı depremde oluşabilecek... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T12:34+0300

2021-09-24T12:34+0300

2021-09-24T12:34+0300

türkiye

istanbul

tatbikat

marmara denizi

tsunami

bülent oruç

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Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç, olası İstanbul depreminde deniz içinde kütle düşmeleri nedeniyle tsunami oluşabileceğini söyledi. Prof. Dr. Oruç, Marmara Denizi'nde Pasifik Okyanusu’ndaki gibi yıkıcı tsunami olmayacağını kaydederek, şunları söyledi:'Bundan kurtulmak mümkün değildir'Tsunamiyle ilgili birçok adım atılması gereken konu olduğunu belirten Oruç, şöyle konuştu:'Risk planlandı, ama insanların davranış ve tepkileri planlanmadı'Kaçış güzergahları ile insanların yükseklere doğru kaçışlarının planlanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Oruç, "Ama insanlarımızda tsunami tehlikesine karşı nasıl davranacakları hususu şu anda eksik. Dolayısıyla burada risk planlandı, ama insanların davranış ve tepkileri planlanmadı. Bunun için de bolca tatbikat yapmak gerekiyor. Özellikle kıyılarda yaşayan insanların bu tatbikatlardan yararlanması lazım. Belirli zaman aralıklarında, bunlar canlı tutularak birbirini ezmeden, birbirine zarar vermeden, olabildiğince geniş kaçış güzergahları ile insanların yükseklere doğru kaçışlarının planlanması lazım. Bu önemli. Sadece tek bir istasyon tabi ki yetmeyecektir. Sayılarının artırılması gerekecek. Ege bölgesindeki körfez bölgelerinde bu istasyon kurulumlarının çok parametreli ölçümlerle yapılması lazım" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210909/ibbden-tsunamiden-kacis-tabelalari-1048755132.html

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istanbul, tatbikat, marmara denizi, tsunami, bülent oruç