https://tr.sputniknews.com/20210924/rizespor-baskani-tahir-kiran-galatasarayi-rizeye-gommeliyiz-o-malum-takim-bizimle-cok-ugrasiyor-1049226080.html

Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Galatasaray'ı Rize'ye gömmeliyiz, o malum takım bizimle çok uğraşıyor

Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Galatasaray'ı Rize'ye gömmeliyiz, o malum takım bizimle çok uğraşıyor

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, 3 Ekim'de Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili, "O malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım. O malum takım... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T19:57+0300

2021-09-24T19:57+0300

2021-09-24T19:58+0300

spor

çaykur rizespor

galatasaray

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Sporx'in aktardığı habere göre, Tahir Kıran, Çay TV'ye açıklamlarda bulundu.Kıran, Galatasaray maçına değinerek, "Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım. Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem. Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin" ifadelerini kullandı.Tahir Kıran sözlerinin devamında şunları kaydetti: "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim."

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çaykur rizespor, galatasaray