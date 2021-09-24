https://tr.sputniknews.com/20210924/rizespor-baskani-tahir-kiran-galatasarayi-rizeye-gommeliyiz-o-malum-takim-bizimle-cok-ugrasiyor-1049226080.html
Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Galatasaray'ı Rize'ye gömmeliyiz, o malum takım bizimle çok uğraşıyor
Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Galatasaray'ı Rize'ye gömmeliyiz, o malum takım bizimle çok uğraşıyor
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, 3 Ekim'de Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili, "O malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım. O malum takım... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T19:57+0300
2021-09-24T19:57+0300
2021-09-24T19:58+0300
spor
çaykur rizespor
galatasaray
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Sporx'in aktardığı habere göre, Tahir Kıran, Çay TV'ye açıklamlarda bulundu.Kıran, Galatasaray maçına değinerek, "Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım. Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem. Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin" ifadelerini kullandı.Tahir Kıran sözlerinin devamında şunları kaydetti: "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim."
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çaykur rizespor, galatasaray
Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Galatasaray'ı Rize'ye gömmeliyiz, o malum takım bizimle çok uğraşıyor
19:57 24.09.2021 (güncellendi: 19:58 24.09.2021)
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, 3 Ekim'de Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili, "O malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım. O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım. Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim." dedi.
Sporx
'in aktardığı habere
göre, Tahir Kıran,
Çay TV'ye açıklamlarda bulundu.
Kıran, Galatasaray maçına değinerek, "Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım. Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem. Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin" ifadelerini kullandı.
Tahir Kıran sözlerinin devamında şunları kaydetti:
"Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim."