Rostec: Yüksek hassasiyetli silahlara karşı savunma sistemi seri üretime girdi

Rostec’in açıklamasında, “TSNIITOCHMASH, yüksek hassasiyetli silahlara karşı savunma sistemlerinin seri üretimine başladı. Sistemler saldırı uyarı sensörleri, kontrol ve görüntüleme ekipmanları, fırlatma cihazı ve aerosol mühimmattan oluşuyor. Sistem lazer, optik, termal ve radar güdümlü yüksek hassasiyetli silahlara karşı teçhizatı koruma yeteneğine sahip” ifadesini kullandı.



Sistemin, TOS-2 ağır çok namlulu roketatarları, PRP-5 keşif araçlarını ve Zavet-D otomatik topçu kontrol sistemlerini korumak için tasarlandığı kaydedildi.



Rostec Silah, Mühimmat ve Özel Kimyasal Direktörü Bekhan Ozdoyev’in sözlerine göre, saldırı sırasında, sistemin tehdidi belirleyerek teçhizatı mürekkep parazitler perdesinin arkasına ‘gizliyor’ ve bunun sayesinde, mühimmat hedefle teması kaybederek güzergahtan sapıyor veya uçuşuna ‘kör’ biçimde devam ediyor.



Ozdoyev, “Testler, sistemin savaş sırasında teçhizatı tanksavar füzelere karşı ve yüksek hassasiyetli uçak silahlarıyla yapılan hava saldırılarına karşı koruma yeteneğinde olduğunu gösterdi” diye ekledi.