https://tr.sputniknews.com/20210924/rus-denetci-turkiyeden-alinan-domateslerde-gorulen-virus-nedeniyle-turk-makamlarini-uyardi-1049213076.html

Rus denetçi, Türkiye’den alınan domateslerde görülen virüs nedeniyle Türk makamlarını uyardı

Rus denetçi, Türkiye’den alınan domateslerde görülen virüs nedeniyle Türk makamlarını uyardı

Rusya’nın tarım ürünleri denetçisi Rosselhaznadzor’un Türkiye’den satın alınan domateslerde tobamovirüs isimli bir virüsün görüldüğüne ilişkin Türk makamlarına... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T13:16+0300

2021-09-24T13:16+0300

2021-09-24T13:19+0300

dünya

rusya

türkiye

virüs

ekonomi

domates

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1e/1043482958_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ac5a0400e59b7853f5cb337ee9e0ecb5.jpg

Rosselhoznadzor yetkilileri, Türkiye’den alınan meyvelerde bir tür mantar olan monilinia fructicola’ya rastlandığını, domateslerdeyse tobamovirüs görüldüğünü belirtti. Rusya’nın besin yönetmeliklerine göre söz konusu mantar ve virüs çeşidinin görüldüğü ürünlerin ülkeye girişlerine izin verilmiyor.Rus tarım denetçisinin açıklamasına göre Türk makamları ile yapılan görüşmelerde karşı taraftan, Rusya’ya gönderilecek tarım ürünlerinin denetimini sıkılaştırması istendi. Türkiye tarafıysa görüşmeler sırasında, karantina uygulanmasını gerektiren bir mantar, bakteri ya da virüse tarım ürünlerinde rastlanması halinde yapılacak incelemenin sonuçlarını ve alınan önlemleri Rusya’ya iletmeyi taahhüt etti.Rusya, 2020’nin sonunda İzmir ve Antalya’dan domates ve biber alımını durdurmuştu. Zira bu bölgelerden alınan ürünlerde tobamovirüse rastlanmıştı. Söz konusu yasak, eylül başında iptal edildi.Diğer taraftan, Türkiye’nin bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Rusya, 1 Ocak 2016'da Türkiye’nin tamamından domates ithalatını durdurmuştu. O dönemde Türkiye'den alımı yasaklanan tek ürün domates değildi. Ancak Türk ithalatçıları çokça etkilemesi ve sonraları ilişkilerin düzelmesi ardından yapılan bir dizi müzakerede dahi bu ürünle ilgili yasağın bir türlü kalkmaması, domatesi ilişkiler açısından sembolik bir hâle getirdi.Nitekim uzun müzakereler 2017’de sonuç verdi ve Türkiye’den domates alımı Kasım 2017’de yeniden başladı. Türk domates üreticileri için Rusya pazarına sürebilecekleri domatesin kotası ilk başta 50 bin ton olarak belirlendi. Daha sonra bu kota 150 bin tona kadar yükseltildi.

https://tr.sputniknews.com/20210908/rusya-antalya-ve-izmirden-domates-ile-biber-ithalatina-yeniden-izin-verdi-1048737785.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, türkiye, virüs, ekonomi, domates, uyarı