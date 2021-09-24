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Rus Dışişleri: Londra ve Paris, sığınmacılar konusunda ikiyüzlü davranıyor
Rus Dışişleri: Londra ve Paris, sığınmacılar konusunda ikiyüzlü davranıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere ve Fransa’yı Suriyeli sığınmacılara yönelik ikiyüzlülükle suçladı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T21:17+0300
2021-09-24T21:17+0300
dünya
rusya
fransa
ingiltere
mariya zaharova
paris
londra
sığınmacılar
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Paris ve Londra’nın jeopolitik çıkarlarını ve Şam’a karşı enformasyon savaşını ilerletmek için göçmen konusunu kullandığını yazdı.Zaharova, “Ne vicdan var, ne de hafıza. Fransa’nın Manş kıyısında çok sayıda yasadışı göçmen toplandı. Bu göçmenler, nihai durakları olan İngiltere’ye ulaşmak için son engeli yüzerek geçmeye çalışıyor. Ancak ada sakinleri bundan pek memnun değil” ifadesini kullandı.İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’in geçtiğimiz günlerde, Fransız sınır muhafızlarının işinin etkinliğini artırması koşuluyla Paris’e, göçmen sorununu çözüme kavuşturma konusunda finansal yardım dahil destek sözünü verdiğini anımsatan Zaharova, “Fransız sınır muhafızları görevlerini yerine getirmezse İngiliz kolluk kuvvetleri, insani uygulamalara aykırı olarak gemileri Fransa yönünde geri çevirmeye başlayacak” dedi.Bu bağlamda, Aylan Kurdi’nin trajik hikayesini anımsatan Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üç yaşındaki çocuk 2015’te, kolektif Batı’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki suç eylemleri yüzünden Avrupa kıtasında ortaya çıkan göç felaketinin kurbanı oldu. Cesedi ertesi sabah karaya vurdu ve fotoğrafları dünyanın tüm manşetlerini dolaştı. Aylan, Batı’nın desteğiyle yok edilen bir ülkeden binlerce mültecinin çektiği acının simgesi haline geldi.”Dönemin Başbakanı David Cameron ve dönemin Londra Belediye Başkanı, günümüzün İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil İngiliz politikacılarının, “zulümden kaçan ve canları için korkan insanların kabul edilmesi” ve “sorunların sebebini halletmek için Suriye’de neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi” gerektiğini açıkça dile getirdiğini anımsatan Zaharova, Fransa’nın da benzer açıklamalarda bulunduğunu kaydederek şu yorumda bulundu:
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rusya, fransa, ingiltere, mariya zaharova, paris, londra, sığınmacılar

Rus Dışişleri: Londra ve Paris, sığınmacılar konusunda ikiyüzlü davranıyor

21:17 24.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere ve Fransa’yı Suriyeli sığınmacılara yönelik ikiyüzlülükle suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Paris ve Londra’nın jeopolitik çıkarlarını ve Şam’a karşı enformasyon savaşını ilerletmek için göçmen konusunu kullandığını yazdı.
Zaharova, “Ne vicdan var, ne de hafıza. Fransa’nın Manş kıyısında çok sayıda yasadışı göçmen toplandı. Bu göçmenler, nihai durakları olan İngiltere’ye ulaşmak için son engeli yüzerek geçmeye çalışıyor. Ancak ada sakinleri bundan pek memnun değil” ifadesini kullandı.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’in geçtiğimiz günlerde, Fransız sınır muhafızlarının işinin etkinliğini artırması koşuluyla Paris’e, göçmen sorununu çözüme kavuşturma konusunda finansal yardım dahil destek sözünü verdiğini anımsatan Zaharova, “Fransız sınır muhafızları görevlerini yerine getirmezse İngiliz kolluk kuvvetleri, insani uygulamalara aykırı olarak gemileri Fransa yönünde geri çevirmeye başlayacak” dedi.
Bu bağlamda, Aylan Kurdi’nin trajik hikayesini anımsatan Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üç yaşındaki çocuk 2015’te, kolektif Batı’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki suç eylemleri yüzünden Avrupa kıtasında ortaya çıkan göç felaketinin kurbanı oldu. Cesedi ertesi sabah karaya vurdu ve fotoğrafları dünyanın tüm manşetlerini dolaştı. Aylan, Batı’nın desteğiyle yok edilen bir ülkeden binlerce mültecinin çektiği acının simgesi haline geldi.”
Dönemin Başbakanı David Cameron ve dönemin Londra Belediye Başkanı, günümüzün İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil İngiliz politikacılarının, “zulümden kaçan ve canları için korkan insanların kabul edilmesi” ve “sorunların sebebini halletmek için Suriye’de neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi” gerektiğini açıkça dile getirdiğini anımsatan Zaharova, Fransa’nın da benzer açıklamalarda bulunduğunu kaydederek şu yorumda bulundu:
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