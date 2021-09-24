https://tr.sputniknews.com/20210924/rus-enerji-sirketi-novatekin-mali-isler-muduru-abdde-vergi-kacirma-suclamasiyla-tutuklandi-1049202661.html
Rus enerji şirketi Novatek'in mali işler müdürü, ABD'de vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı
Rus enerji şirketi Novatek'in mali işler müdürü, ABD'de vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı
ABD makamları, Rusya merkezli enerji şirketi Novatek'in mali işler müdürü Mark Gyetvay'ı toplamda 93 milyon dolarlık vergi kaçırdığı suçlamasıyla tutukladı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T01:46+0300
2021-09-24T01:46+0300
2021-09-24T01:51+0300
ekonomi
novatek
tutuklama
vergi kaçakçılığı
mark gyetvay
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Rus enerji şirketi Novatek'in, ABD'nin Florida eyaletinde ikamet eden mali işler müdürü Mark Gyetvay, 93 milyon dolar vergi kaçırdığı suçlamasıyla tutuklandı.ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Florida Fort Myers'teki büyük jüri, 22 Eylül'de Floridalı bir iş insanının (Mark Gyetvay), kaydadeğer offshore varlıklarını ifşa etmeyerek, vergi beyannamelerinde kaydadeğer miktardaki gelirini rapor etmeyerek ve önemli cezalardan ve cezai kovuşturmalardan kaçınmak için İç Gelir Servisi'ne (IRS) sahte bir offshore uyumluluk başvurusu yaparak ABD'yi dolandırmakla suçlandığı iddianameyi iade etti" denildi.Açıklamada, Gyetvay'ın 2005'ten 2016'ya kadar önemli açık deniz varlıkları üzerindeki sahipliğini ve kontrolünü gizleyerek, milyonlarca dolarlık gelir vergisinin beyannamesini vermeyerek ve ödemesini yapmayarak ABD'yi dolandırdığını öne sürdü.Gyetvay hakkında, ABD ve Rusya'da yeminli mali müşavir olarak çalıştıktan sonra Novatek'in mali işler müdürü olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, iş insanının tazminat paketinin bir parçası olarak kazançlı hisse senedi opsiyonları ve/veya hisse senedi aldığı iddia edildi.Açıklamada, 2005 yılından itibaren Gyetvay'ın, toplam değeri 93 milyon doları aşan bu varlıkları tutmak için İsviçre'de iki farklı banka hesabı açtığı kaydedildi.Adalet Bakanlığı, Gyetvay'ın birkaç yıl boyunca yabancı hesaplar ve ilgili varlıklar üzerindeki mülkiyetini ve kontrolünü gizlediğini ve vergi bilgilerini zamanında ve düzgün bir şekilde beyan etmediğini söyledi.Gyetvay'ın duruşmasının cuma günü Florida Bölge Mahkemesi'nde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bakanlığa göre, suçlu bulunması halinde birkaç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.Rusya konsolosluğundan yardım talep etmediABD'nin Washington Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, Gyetvay'ın Rus diplomatlardan yardım talebinde bulunmadığı belirtildi.
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novatek, tutuklama, vergi kaçakçılığı, mark gyetvay
Rus enerji şirketi Novatek'in mali işler müdürü, ABD'de vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı
01:46 24.09.2021 (güncellendi: 01:51 24.09.2021)
ABD makamları, Rusya merkezli enerji şirketi Novatek'in mali işler müdürü Mark Gyetvay'ı toplamda 93 milyon dolarlık vergi kaçırdığı suçlamasıyla tutukladı.
Rus enerji şirketi Novatek'in, ABD'nin Florida eyaletinde ikamet eden mali işler müdürü Mark Gyetvay, 93 milyon dolar vergi kaçırdığı suçlamasıyla tutuklandı.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Florida Fort Myers'teki büyük jüri, 22 Eylül'de Floridalı bir iş insanının (Mark Gyetvay), kaydadeğer offshore varlıklarını ifşa etmeyerek, vergi beyannamelerinde kaydadeğer miktardaki gelirini rapor etmeyerek ve önemli cezalardan ve cezai kovuşturmalardan kaçınmak için İç Gelir Servisi'ne (IRS) sahte bir offshore uyumluluk başvurusu yaparak ABD'yi dolandırmakla suçlandığı iddianameyi iade etti" denildi.
Açıklamada, Gyetvay'ın 2005'ten 2016'ya kadar önemli açık deniz varlıkları üzerindeki sahipliğini ve kontrolünü gizleyerek, milyonlarca dolarlık gelir vergisinin beyannamesini vermeyerek ve ödemesini yapmayarak ABD'yi dolandırdığını öne sürdü.
Gyetvay hakkında, ABD ve Rusya'da yeminli mali müşavir olarak çalıştıktan sonra Novatek'in mali işler müdürü olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, iş insanının tazminat paketinin bir parçası olarak kazançlı hisse senedi opsiyonları ve/veya hisse senedi aldığı iddia edildi.
Açıklamada, 2005 yılından itibaren Gyetvay'ın, toplam değeri 93 milyon doları aşan bu varlıkları tutmak için İsviçre'de iki farklı banka hesabı açtığı kaydedildi.
Adalet Bakanlığı, Gyetvay'ın birkaç yıl boyunca yabancı hesaplar ve ilgili varlıklar üzerindeki mülkiyetini ve kontrolünü gizlediğini ve vergi bilgilerini zamanında ve düzgün bir şekilde beyan etmediğini söyledi.
Gyetvay'ın duruşmasının cuma günü Florida Bölge Mahkemesi'nde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bakanlığa göre, suçlu bulunması halinde birkaç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Rusya konsolosluğundan yardım talep etmedi
ABD'nin Washington Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, Gyetvay'ın Rus diplomatlardan yardım talebinde bulunmadığı belirtildi.