https://tr.sputniknews.com/20210924/rus-heyeti-sputnik-v-nedeniyle-getirilen-seyahat-kisitlamasindan-dolayi-akpm-oturumuna-katilmayacak-1049222647.html

Rus heyeti, Sputnik V nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasından dolayı AKPM oturumuna katılmayacak

Rus heyeti, Sputnik V nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasından dolayı AKPM oturumuna katılmayacak

Rusya'nın Avrupa Konseyi Parlamenter Konseyi (AKPM) heyetinin başkanı Pyotr Tolstoy, Sputnik V aşısı olan Rus diplomatlara Fransa'da seyahat kısıtlaması... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T17:41+0300

2021-09-24T17:41+0300

2021-09-24T17:42+0300

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koronavirüs aşısı

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Fransa'nın Sputnik V aşısını tanımaması nedeniyle AKPM'ndeki Rus temsilcilere Strazburg sokaklarında seyahat kısıtlaması getirilmesine Rusya'dan yanıt geldi.Telegram hesabından açıklama yapan Tolstoy, oluşturulan koşullar nedeniyle Rus heyetinin Strazburg'a gitmeyeceğini ve çalışmaları uzaktan takip edeceğini belirtti.Sputnik V aşısını tanımayan Fransız hükümetinin pandemiyle mücadele önlemleri bahanesiyle Rus heyetin Strazburg sokaklarında seyahatine kısıtlama getirdiğini anımsatan Tolstoy, özellikle Ukrayna ve Baltık ülkeleri gibi Rusofobik kararlar alan ülkelere kıyasla Rusya'ya ayrımcılık yapıldığını vurguladı.Avrupa Konseyi'ne çağrıda bulunarak Fransa hükümeti üzerindeki nüfuzunu kullanmasını isteyen Tolstoy, ulusal heyetlere koronavirüs aşısına göre ayrım yapılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.Rusya Federasyon Konseyi üyesi Vladimir Kruglıy, Rus temsilcilere Strazburg sokaklarında seyahat kısıtlaması getirildiğini açıklamıştı.'Kırmızı bölge'den gelen ve Biontech/Pfizer aşısı olan Türk heyetine herhangi bir kısıtlama getirilmediğine dikkat çeken Kruglıy, aynı durumun Ukraynalı temsilciler için de geçerli olduğunu belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210923/sputnik-vyi-tanimayan-ab-rusyanin-akpm-heyetine-strazburgda-seyahat-kisitlamasi-getirdi---1049177548.html

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