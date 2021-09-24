Rus heyeti, Sputnik V nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasından dolayı AKPM oturumuna katılmayacak
17:41 24.09.2021 (güncellendi: 17:42 24.09.2021)
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Rusya'nın Avrupa Konseyi Parlamenter Konseyi (AKPM) heyetinin başkanı Pyotr Tolstoy, Sputnik V aşısı olan Rus diplomatlara Fransa'da seyahat kısıtlaması getirilmesi nedeniyle AKPM'nin sonbahar oturumuna katılmayacaklarını açıkladı.
Fransa'nın Sputnik V aşısını tanımaması nedeniyle AKPM'ndeki Rus temsilcilere Strazburg sokaklarında seyahat kısıtlaması getirilmesine Rusya'dan yanıt geldi.
Telegram hesabından açıklama yapan Tolstoy, oluşturulan koşullar nedeniyle Rus heyetinin Strazburg'a gitmeyeceğini ve çalışmaları uzaktan takip edeceğini belirtti.
Sputnik V aşısını tanımayan Fransız hükümetinin pandemiyle mücadele önlemleri bahanesiyle Rus heyetin Strazburg sokaklarında seyahatine kısıtlama getirdiğini anımsatan Tolstoy, özellikle Ukrayna ve Baltık ülkeleri gibi Rusofobik kararlar alan ülkelere kıyasla Rusya'ya ayrımcılık yapıldığını vurguladı.
Avrupa Konseyi'ne çağrıda bulunarak Fransa hükümeti üzerindeki nüfuzunu kullanmasını isteyen Tolstoy, ulusal heyetlere koronavirüs aşısına göre ayrım yapılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Tolstoy, oluşturulan koşullar nedeniyle Rus heyetinin Strazburg'a gitmeyeceğini ve çalışmaları uzaktan takip edeceğini belirtti.
Sputnik V aşısını tanımayan Fransız hükümetinin pandemiyle mücadele önlemleri bahanesiyle Rus heyetin Strazburg sokaklarında seyahatine kısıtlama getirdiğini anımsatan Tolstoy, özellikle Ukrayna ve Baltık ülkeleri gibi Rusofobik kararlar alan ülkelere kıyasla Rusya'ya ayrımcılık yapıldığını vurguladı.
Avrupa Konseyi'ne çağrıda bulunarak Fransa hükümeti üzerindeki nüfuzunu kullanmasını isteyen Tolstoy, ulusal heyetlere koronavirüs aşısına göre ayrım yapılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Rusya Federasyon Konseyi üyesi Vladimir Kruglıy, Rus temsilcilere Strazburg sokaklarında seyahat kısıtlaması getirildiğini açıklamıştı.
'Kırmızı bölge'den gelen ve Biontech/Pfizer aşısı olan Türk heyetine herhangi bir kısıtlama getirilmediğine dikkat çeken Kruglıy, aynı durumun Ukraynalı temsilciler için de geçerli olduğunu belirtmişti.
'Kırmızı bölge'den gelen ve Biontech/Pfizer aşısı olan Türk heyetine herhangi bir kısıtlama getirilmediğine dikkat çeken Kruglıy, aynı durumun Ukraynalı temsilciler için de geçerli olduğunu belirtmişti.