https://tr.sputniknews.com/20210924/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rusya-guvenilir-bir-dogalgaz-tedarikcisi-olarak-kalacak-1049229895.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya güvenilir bir doğalgaz tedarikçisi olarak kalacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya güvenilir bir doğalgaz tedarikçisi olarak kalacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ülkesinin tüm dünya için güvenilir doğalgaz ve elektrik enerjisi tedarikçisi rolünü koruyacağını belirtti. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T23:38+0300

2021-09-24T23:38+0300

2021-09-24T23:38+0300

dünya

aleksandr novak

bm genel kurulu

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun enerji konulu üst düzey diyalog toplantısında konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, “Rusya; elektrik, boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gazın yanı sıra, gelecekte de hidrojen de dahil olmak üzere dünya pazarlarına güvenilir bir enerji kaynağı tedarikçisi olmaya devam edecek” ifadesini kullandı.Enerji yoksulluğunun ortadan kaldırılması ve dünyadaki tüm tüketicilerin uygun fiyata enerji kaynaklarıyla güvenilir bir şekilde temin edilmesi görevinin Rusya için öncelik olduğunu söyleyen Novak, “Rusya, BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için kalkınmakta olan ülkelere yardım etmeye hazır” dedi.Doğalgazın, çevre dostu olması nedeniyle uzun süre dünyadaki ana enerji türlerinden biri olmaya devam edeceğini kaydeden Bakan Yardımcısı, “Diğer gaz hidrojene gelince, Rusya’da bu enerji türünün gelişimi için uygun koşullar oluşturuldu” diye ekledi.Geleneksel ve alternatif enerji kaynakları arasında dengenin bulunmasının önemli olduğunu dile getiren Novak, “Ancak bu şekilde, enerji güvenliğinden ödün vermeden düşük karbonlu bir geleceğe giden evrimsel yolda yürüyebileceğiz. Bunun anahtarı, eşit ve karşılıklı yarar temelinde uluslararası enerji işbirliği olacak” ifadesini kullandı.

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2021

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aleksandr novak, bm genel kurulu