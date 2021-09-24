https://tr.sputniknews.com/20210924/sacini-musterisinin-istedigi-gibi-kesmeyen-kuafor-salonu--24-milyon-lira-tazminat-odeyecek-1049213446.html

Müşterisinin saçını istediği gibi kesmeyen kuaför salonu 2.4 milyon lira tazminat ödeyecek

Müşterisinin saçını istediği gibi kesmeyen kuaför salonu 2.4 milyon lira tazminat ödeyecek

Hindistan'da bir tüketici mahkemesi, müşterisinin saçını yanlış kesen kuaför salonunun 20 milyon rupi (yaklaşık 2.4 milyon lira) tazminat ödemesine karar... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T13:27+0300

2021-09-24T13:27+0300

2021-09-24T13:31+0300

kuaför

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Saç ürünleri için modellik yapan kadın kadın, 2018'de Delhi'deki kuaför salonuna giderek saç kesimi yaptırmak istedi. Saçının nasıl kesileceğini tarif etmesine rağmen, istediğinden 10 santim kısa kesilince, işini yapamadığı ve gelir kaybına uğradığını belirterek kuaför salonu hakkında dava açtı. Dava dosyasında, kuaför hatasını gidermek için üretsiz bakım teklifinde bulundu ancak bu bakım da kadının saçına zarar verdi. Kadının saçı nedeniyle özgüvenini kaybettiğini, iş görüşmelerine katılamadığını, işini bırakmak zorunda kaldığını ve modellik yaptığı firmalarla sorun yaşadığını belirten mahkeme, kuaför salonunun kadına 20 milyon rupi (yaklaşık 2.4 milyon lira) tazminat ödemesine karar verdi.

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2021

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kuaför