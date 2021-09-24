https://tr.sputniknews.com/20210924/saglik-bakani-koca-illere-gore-haftalik-vaka-haritasini-paylasti-1049226374.html

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "11-17 Eylül arasında... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T20:16+0300

2021-09-24T20:16+0300

2021-09-24T20:16+0300

koronavirüs

fahrettin koca

sağlık bakanı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 11-17 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 229.92, Ankara'da 343.08, İzmir'de 49.58 olarak gerçekleşti.Bakan Koca'nın paylaşımına göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 il, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum oldu.Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" dedi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, sağlık bakanı