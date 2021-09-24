https://tr.sputniknews.com/20210924/saglik-bakani-koca-illere-gore-haftalik-vaka-haritasini-paylasti-1049226374.html
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "11-17 Eylül arasında... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T20:16+0300
2021-09-24T20:16+0300
2021-09-24T20:16+0300
koronavirüs
fahrettin koca
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 11-17 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 229.92, Ankara'da 343.08, İzmir'de 49.58 olarak gerçekleşti.Bakan Koca'nın paylaşımına göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 il, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum oldu.Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" dedi.
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fahrettin koca, sağlık bakanı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 11-17 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 229.92, Ankara'da 343.08, İzmir'de 49.58 olarak gerçekleşti.
Bakan Koca'nın paylaşımına göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 il, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum oldu.
Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" dedi.