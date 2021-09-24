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Sarışın bombaya dönüştükten sonra 100 bin takipçi yitiren Billie Eilish: Koca memelerden korkuyorlar
Sarışın bombaya dönüştükten sonra 100 bin takipçi yitiren Billie Eilish: Koca memelerden korkuyorlar
Marilyn Monroe'yu çağrıştıran görünümüyle Vogue'un kapağı, Met Galası'nın yıldızı olmasının ardından hayran kitlesinin bir kısmını kaybeden genç şarkıcı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T16:52+0300
2021-09-24T17:15+0300
yaşam
billie eilish
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Saçındaki neon yeşili tonlarla bol ve salaş kıyafetleri atıp Marilyn Monroe havasına bürünen Billie Eilish, yeni görünümüyle Vogue dergisine kapak olmasını müteakip 2021 Met Galası'nın yıldızı haline gelmesi üzerine aldığı tepkileri değerlendirdi. Elle dergisinin ekim sayısına konuşan 19 yaşındaki ABD'li şarkıcı, insanların hatıralara tutunup geçmişteki görünüşüne bağlandıklarından yakındı. "Ama bu, çok insanlıktan çıkarıcı. Memelerim yüzünden (sosyal medyada) 100 bin takipçi kaybettim. İnsanlar büyük memelerden korkuyor” diyen Eilish, bir ergen kız olarak spot ışıkları altında büyürken çifte standartla karşılaştığını anlattı."Benim cinselliğim sanki herkesin karışabileceği bir işmiş gibi, ha? Hayır. Bu enerji niye erkeklere harcanmıyor" tepkisini gösteren Grammy ödülü şarkıcı, başlangıçta acımasız eleştiri seline hazırlıksız yakalandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir gün şarkı yapmak istedim ve sonra şarkı yapmaya devam ettim. Hiçbir zaman 'Hey, hayatıma dikkat etini ver' demedim. Tüm arkadaşlarım olumsuz gevezeliklerin hiçbirini görmek istemediğimi biliyor. İnsanlar bana kötü bir şey gönderdiğinde ruhumu incitiyor.”Madonna'dan destekDerginin görüşünü aldığı popun 63 yaşındaki kraliçesi Madonna, Eilish'in müzik sanayindeki deneyimini kendisininkiyle kıyaslayarak şunları söyledi:"Sorun şu ki, hâlâ kadınların kategorilere ayrıldığı çok cinsiyetçi bir dünyada yaşıyoruz. Ya bakire kategorisindesiniz ya da fahişe kategorisindesiniz. Billie, cinselleştirilmemiş bir kategoride başladı, kitlelere hitap etmeden ve cinselliğini hiçbir şekilde kullanmadan, bu onun seçimi ve Tanrı bunun için onu kutsasın - sonuçta, onca zaman ergendi.""Bunu tersyüz edip dişi bir kadın olarak tasvir edildiği, vücudunu geçmişte olmadığı şekilde gösterdiği fotoğraflar çektirmek istiyorsa, , bunun için neden cezalandırılsın? Kadınlar kendilerini istedikleri gibi gösterebilmeli. Billie bir erkek olsaydı, kimse bunun hakkında yazmazdı. Bir erkek, kariyerinin ilk üç yılında takım elbise ve kravatla ortaya çıkabilir ve sonraki ay Prince veya Mick Jagger gibi giyinmiş, gömleği çıkarmış, eyeliner çekmiş olabilir ve kimse tek kelime etmez."Eilish de 16 Eylül'de Met Galası'nın perde arkasında Monroe'nun 'Elmaslar kızların en iyi arkadaşıdır' şarkısını söylediği sahneyi çağrıştıran elbisesiyle Vogue'a verdiği mülakatta şöyle konuşmuştu:"Çocukken büyük elbiselere bayılırdım. Bir sürü elbisem vardı. Her gün başka elbise giyerdim. Gerçekte buna neden olan vücut imgesiydi. Niye yıllarca o şekilde giyindim sanıyorsunuz?"
https://tr.sputniknews.com/20210503/sarisin-bomba-pozu-veren-billie-eilish-derdim-beden-olumlamak-degil-canimin-istedigini-yapmak-1044415158.html
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Sarışın bombaya dönüştükten sonra 100 bin takipçi yitiren Billie Eilish: Koca memelerden korkuyorlar

16:52 24.09.2021 (güncellendi: 17:15 24.09.2021)
© REUTERS / Andrew KellyBillie Eilish, Oscar de la Renta koleksiyonundan bir elbiseyle New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki 2021 Met Galasına katılırken
Billie Eilish, Oscar de la Renta koleksiyonundan bir elbiseyle New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki 2021 Met Galasına katılırken - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
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Marilyn Monroe'yu çağrıştıran görünümüyle Vogue'un kapağı, Met Galası'nın yıldızı olmasının ardından hayran kitlesinin bir kısmını kaybeden genç şarkıcı, "İnsanlar büyük memelerden korkuyor" dedi. Diğer yandan erkek şöhretlerin görünüş değiştirmesinin eleştiri malzemesi yapılmadığına dikkat çekti.
Saçındaki neon yeşili tonlarla bol ve salaş kıyafetleri atıp Marilyn Monroe havasına bürünen Billie Eilish, yeni görünümüyle Vogue dergisine kapak olmasını müteakip 2021 Met Galası'nın yıldızı haline gelmesi üzerine aldığı tepkileri değerlendirdi. Elle dergisinin ekim sayısına konuşan 19 yaşındaki ABD'li şarkıcı, insanların hatıralara tutunup geçmişteki görünüşüne bağlandıklarından yakındı.
"Ama bu, çok insanlıktan çıkarıcı. Memelerim yüzünden (sosyal medyada) 100 bin takipçi kaybettim. İnsanlar büyük memelerden korkuyor” diyen Eilish, bir ergen kız olarak spot ışıkları altında büyürken çifte standartla karşılaştığını anlattı.
"Benim cinselliğim sanki herkesin karışabileceği bir işmiş gibi, ha? Hayır. Bu enerji niye erkeklere harcanmıyor" tepkisini gösteren Grammy ödülü şarkıcı, başlangıçta acımasız eleştiri seline hazırlıksız yakalandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir gün şarkı yapmak istedim ve sonra şarkı yapmaya devam ettim. Hiçbir zaman 'Hey, hayatıma dikkat etini ver' demedim. Tüm arkadaşlarım olumsuz gevezeliklerin hiçbirini görmek istemediğimi biliyor. İnsanlar bana kötü bir şey gönderdiğinde ruhumu incitiyor.”

Madonna'dan destek

Derginin görüşünü aldığı popun 63 yaşındaki kraliçesi Madonna, Eilish'in müzik sanayindeki deneyimini kendisininkiyle kıyaslayarak şunları söyledi:
"Sorun şu ki, hâlâ kadınların kategorilere ayrıldığı çok cinsiyetçi bir dünyada yaşıyoruz. Ya bakire kategorisindesiniz ya da fahişe kategorisindesiniz. Billie, cinselleştirilmemiş bir kategoride başladı, kitlelere hitap etmeden ve cinselliğini hiçbir şekilde kullanmadan, bu onun seçimi ve Tanrı bunun için onu kutsasın - sonuçta, onca zaman ergendi."
"Bunu tersyüz edip dişi bir kadın olarak tasvir edildiği, vücudunu geçmişte olmadığı şekilde gösterdiği fotoğraflar çektirmek istiyorsa, , bunun için neden cezalandırılsın? Kadınlar kendilerini istedikleri gibi gösterebilmeli. Billie bir erkek olsaydı, kimse bunun hakkında yazmazdı. Bir erkek, kariyerinin ilk üç yılında takım elbise ve kravatla ortaya çıkabilir ve sonraki ay Prince veya Mick Jagger gibi giyinmiş, gömleği çıkarmış, eyeliner çekmiş olabilir ve kimse tek kelime etmez."
Eilish de 16 Eylül'de Met Galası'nın perde arkasında Monroe'nun 'Elmaslar kızların en iyi arkadaşıdır' şarkısını söylediği sahneyi çağrıştıran elbisesiyle Vogue'a verdiği mülakatta şöyle konuşmuştu:
"Çocukken büyük elbiselere bayılırdım. Bir sürü elbisem vardı. Her gün başka elbise giyerdim. Gerçekte buna neden olan vücut imgesiydi. Niye yıllarca o şekilde giyindim sanıyorsunuz?"
Billie Eilish - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2021
DÜNYA
Vogue'a 'sarışın bomba' pozu veren Billie Eilish: Derdim, beden olumlamak değil, canımın istediğini yapmak
3 Mayıs, 18:41
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