Son 24 saatte 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi, 221 kişi hayatını kaybetti

Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alışmak riski artırır. Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 197 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 221 kişi hayatını kaybetti.
Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alışmak riski artırır. Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." dedi.
ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz. pic.twitter.com/IsBRgRlSmo