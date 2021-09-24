Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:25 Eylül Cumartesi:13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka26 Eylül Pazar:13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan27 Eylül Pazartesi:20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan NumanoğluBu akşam Altay ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce duyurulmuştu.