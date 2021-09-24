https://tr.sputniknews.com/20210924/super-ligde-7-haftanin-hakemleri-aciklandi-1049212722.html

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T13:06+0300

2021-09-24T13:06+0300

2021-09-24T13:06+0300

spor

süper lig

galatasaray

fenerbahçe

beşiktaş

hakem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462762_84:0:2107:1138_1920x0_80_0_0_6a7e86fb5a7da7f48f24750dcb04a03f.png

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:25 Eylül Cumartesi:13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka26 Eylül Pazar:13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan27 Eylül Pazartesi:20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan NumanoğluBu akşam Altay ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce duyurulmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süper lig, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, hakem