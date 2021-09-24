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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210924/talibandan-rusyaya-bmnin-yaptirimlarinin-kaldirilmasi-icin-arabuluculuk-cagrisi-1049208621.html
Taliban’dan Rusya’ya BM’nin yaptırımlarının kaldırılması için arabuluculuk çağrısı
Taliban’dan Rusya’ya BM’nin yaptırımlarının kaldırılması için arabuluculuk çağrısı
Taliban geçici hükümetinde Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı görevinin verildiği Zabihullah Mücahid, Rusya’nın yaptırım baskısının azaltılması ve ülkenin... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T10:43+0300
2021-09-24T10:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
taliban
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Sputnik’e konuşan Taliban'ın* Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Mücahid, “Rusya bizimle BM arasında yeni arabulucu olabilir. Yaptırım baskısının azaltılması konusunda da bu rolü oynayabilir. Rusya’dan ayrıca bölgede ve özellikle Afganistan’da barışçıl yolla istikrarın sağlanması, ülkemizin yeniden inşa sürecinde katkı sunmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.Mücahid, Afganistan’daki yeni hükümetin yaklaşan BM Güvenlik Konseyi toplantılarında Kabil için elle tutulur olumlu sonuçlar elde edilmesini umduğunu ifade etti.Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, şimdilerde BMGK’nın kısıtlayıcı tedbirlerinin kaldırılması konusunun görüşülmediğini söylemişti.*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı terör örgütü.
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rusya, afganistan, taliban

Taliban’dan Rusya’ya BM’nin yaptırımlarının kaldırılması için arabuluculuk çağrısı

10:43 24.09.2021
© REUTERS / STRINGERAfganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı sloganlar atan kadın erkek karışık protestocuların önüne set çekmeye çalışan silahlı Taliban militanları
Afganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı sloganlar atan kadın erkek karışık protestocuların önüne set çekmeye çalışan silahlı Taliban militanları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / STRINGER
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Taliban geçici hükümetinde Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı görevinin verildiği Zabihullah Mücahid, Rusya’nın yaptırım baskısının azaltılması ve ülkenin yeniden inşasında BM ile Afganistan arasında arabulucu rolü oynayabileceğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Taliban'ın* Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Mücahid, “Rusya bizimle BM arasında yeni arabulucu olabilir. Yaptırım baskısının azaltılması konusunda da bu rolü oynayabilir. Rusya’dan ayrıca bölgede ve özellikle Afganistan’da barışçıl yolla istikrarın sağlanması, ülkemizin yeniden inşa sürecinde katkı sunmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Mücahid, Afganistan’daki yeni hükümetin yaklaşan BM Güvenlik Konseyi toplantılarında Kabil için elle tutulur olumlu sonuçlar elde edilmesini umduğunu ifade etti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, şimdilerde BMGK’nın kısıtlayıcı tedbirlerinin kaldırılması konusunun görüşülmediğini söylemişti.
*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı terör örgütü.
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