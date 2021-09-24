Taliban’dan Rusya’ya BM’nin yaptırımlarının kaldırılması için arabuluculuk çağrısı

Sputnik’e konuşan Taliban'ın* Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Mücahid, “Rusya bizimle BM arasında yeni arabulucu olabilir. Yaptırım baskısının azaltılması konusunda da bu rolü oynayabilir. Rusya’dan ayrıca bölgede ve özellikle Afganistan’da barışçıl yolla istikrarın sağlanması, ülkemizin yeniden inşa sürecinde katkı sunmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.Mücahid, Afganistan’daki yeni hükümetin yaklaşan BM Güvenlik Konseyi toplantılarında Kabil için elle tutulur olumlu sonuçlar elde edilmesini umduğunu ifade etti.Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, şimdilerde BMGK’nın kısıtlayıcı tedbirlerinin kaldırılması konusunun görüşülmediğini söylemişti.*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı terör örgütü.
Taliban geçici hükümetinde Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı görevinin verildiği Zabihullah Mücahid, Rusya’nın yaptırım baskısının azaltılması ve ülkenin yeniden inşasında BM ile Afganistan arasında arabulucu rolü oynayabileceğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Taliban'ın* Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Mücahid, “Rusya bizimle BM arasında yeni arabulucu olabilir. Yaptırım baskısının azaltılması konusunda da bu rolü oynayabilir. Rusya’dan ayrıca bölgede ve özellikle Afganistan’da barışçıl yolla istikrarın sağlanması, ülkemizin yeniden inşa sürecinde katkı sunmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Mücahid, Afganistan’daki yeni hükümetin yaklaşan BM Güvenlik Konseyi toplantılarında Kabil için elle tutulur olumlu sonuçlar elde edilmesini umduğunu ifade etti.